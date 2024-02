Wasserstoff-Aktien sind schon lange nicht mehr beliebt bei den Anlegern. Nach vielen Enttäuschungen geht es mit den Kursen von Unternehmen wie Plug Power oder Nel kontinuierlich nach unten. Am Freitag steht mit den Quartalszahlen von Plug Power schon die nächste Bewährungsprobe an. An diesem Dienstag senden die Aktien immerhin ein Lebenszeichen.Im Vorfeld der Quartalszahlen steigt die Aktie von Plug Power an diesem Dienstag um rund zehn Prozent auf rund 3,30 Dollar. Nachrichten Fehlanzeige. Auffällig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...