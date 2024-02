Alamos Gold Inc. (ISIN CA0115321089) hat bereits früh im Jahr mit dem Produktionsergebnis beeindruckt. Letzte Woche hat das Unternehmen jetzt die Finanzzahlen nachgelegt. Und auch die können sich sehr gut sehen lassen. Denn mit dem finanziellen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 liegt laut John A. McCluskey, Präsident und CEO des Unternehmens, eine Rekordleistung sowohl in operativer als auch in finanzieller Hinsicht hin. Operative Highlights Die Goldproduktion ...

