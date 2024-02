Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Im Interview mit wO-TV spricht Auto-Experte Ferdinand Dudenhöfer vom CAR Center Automotive Research über die derzeitigen Herausforderungen und Zukunftsaussichten der Elektromobilität. Laut Dudenhöfer sieht sich der Markt für Elektrofahrzeuge mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert, insbesondere im Hinblick auf Leasingraten und Gebrauchtwagenwerte. Hohe Leasingraten, bedingt durch niedrige Restwerte von Elektroautos, erschweren die Finanzierung für Neuwagenkäufer und dämpfen das Interesse am Gebrauchtwagenmarkt, der vornehmlich von Firmen gespeist wird. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Politik, die sich zunehmend von der Elektromobilität abwendet, was Dudenhöfer besonders in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen in der EU und den USA kritisiert. Die Förderung von Verbrennermotoren und die Reduzierung von Subventionen für Elektroautos signalisieren eine mögliche Abkehr von der bisherigen Unterstützung der Elektromobilität. Trotz fallender Preise für Elektroautos bleibt das Interesse verhalten, eine Entwicklung, die Dudenhöfer auch auf spezifische Marktsituationen, wie bei VW, zurückführt. Darüber hinaus sieht er große Herausforderungen für Investitionen in Batteriezellenfabriken, insbesondere in Europa und den USA, angesichts der starken Position Chinas in diesem Sektor.