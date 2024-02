Die Aktien von Booking befinden sich aktuell weiterhin in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei haben die Papiere am heutigen Dienstag den 50er-EMA nach unten durchbrochen und die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart erreicht. Die Aktien müssen nun liefern und wieder nach oben abdrehen. Am Vortag hieß es im Insight: "Der übergeordnete Aufwärtstrend ist aber bisher weiterhin intakt. Möglicherweise können sich die Aktien ...

