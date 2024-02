Renk Aktie ist ein Profiteur der "Zeitenwende", eingeläutet durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach dem fulminanten Börsenstart am 7. Februar mit Zuteilungskursen von 15,00 EUR für Institutionelle startete ein Kurslauf bis auf 29,84 EUR am 19.02.2024. Seitdem eine normale Kursberuhigung. Volle Auftragsbücher auf Jahre für Renk und ein KGV, das gegenüber den beiden anderen Defensewerten am deutschen Markt noch günstig erscheint, lassen die Aktie in den letzten Tagen immer wieder Richtung altem Hoch steigen, um dann wieder leicht zurückzukommen. Sieht fast aus, als ob der Markt Kraft sammeln ...

