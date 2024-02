Anzeige / Werbung

Der Chart sieht durchaus vielversprechend aus. Ob sogar das Ende der schier endlosen Leidenszeit bevorsteht, bleibt allerdings abzuwarten...

Die Quartalsberichtssaison läuft. Zu den Unternehmen, die noch ihre Q4-Daten bzw. die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 veröffentlichen müssen, gehört das Cannabis-Unternehmen Curaleaf Holdings.

Die Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse ist für den 6. März angekündigt. Der ein oder andere Marktakteur dürfte auf Rückenwind hoffen. Der Chart sieht durchaus vielversprechend aus. Ob sogar das Ende der schier endlosen Leidenszeit bevorsteht, bleibt allerdings abzuwarten…. Hierzu müsste die Aktie noch entscheidend nachsetzen.

In Erwartung der anstehenden Q4-Daten richten wir unsere Blicke auf die aktuelle charttechnische Konstellation.

Hierzu ein kurzer Rückblick auf unsere letzte Kommentierung vom 28.01. Darin hieß es unter anderem "[…] Die Korrektur ist noch nicht vorüber, aber deren Würgegriff könnte gelockert werden. Curaleaf Holdings bewegte sich in den letzten Monaten in einer Spanne von 2,5 US-Dollar auf der Unterseite und 5,0 US-Dollar / 5,4 US-Dollar auf der Oberseite. Ende Oktober / Anfang November stand noch einmal die Unterseite der Range im Fokus. Der Test verlief erfolgreich. Gleichzeitig wurde damit der Grundstein für den aktuell zu beobachtende Aufwärtsimpuls gelegt. Curaleaf Holdings hat nunmehr die "heiße" Zone 5,0 US-Dollar / 5,4 US-Dollar erreicht. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 5,4 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich der Aktie die Tür in Richtung 6,2+ US-Dollar oder gar in Richtung 7,5 US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten preislich eng begrenzt bleiben, um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden."

Der damals zu beobachtende Vorstoß entwickelte sich zunächst aussichtsreich. Curaleaf Holdings übersprang die Zone 5,0 US-Dollar / 5,4 US-Dollar und nahm den Kursbereich um 6 US-Dollar ins Visier. Allerdings setzten noch vor dem Erreichen der 6 US-Dollar Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck, verstand es in dieser Phase aber, das Handelsgeschehen von der wichtigen Unterstützung um 4,3 US-Dollar fernzuhalten. Gleichzeitig konnte der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) erfolgreich verteidigt werden. Damit blieb Curaleaf Holdings aus charttechnischer Sicht im Rennen…

In den nächsten Handelstagen muss es der Aktie in erster Linie darum gehen, auf der Unterseite nichts anbrennen zu lassen - sprich nicht unter die 4,3 US-Dollar zurückzusetzen. Ein Bruch der 4,3 US-Dollar wäre ein ernsthaftes Warnsignal. Gleichzeitig würde in diesem Fall eine Neubewertung notwendig. Um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 5,6+ US-Dollar (letztes Verlaufshoch) und schließlich über die Widerstände 6,2 US-Dollar / 6,4 US-Dollar. Hierzu wäre allerdings wohl Rückenwind von den Zahlen vonnöten.

