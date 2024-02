© Foto: Volkswagen AG



Im Interview mit wO-TV spricht Auto-Experte Ferdinand Dudenhöfer vom CAR Center Automotive Research über die derzeitigen Herausforderungen und Zukunftsaussichten der Elektromobilität. Dudenhöfer sieht erhebliche Schwierigkeiten auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, insbesondere im Hinblick auf Leasingraten und Gebrauchtwagenwerte. Hohe Leasingraten, bedingt durch niedrige Restwerte von Elektroautos, erschweren die Finanzierung für Neuwagenkäufer und dämpfen das Interesse am Gebrauchtwagenmarkt, der vornehmlich von Firmen gespeist wird. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Politik, die sich zunehmend von der Elektromobilität abwendet, was Dudenhöfer besonders in Bezug auf die jüngsten …