Der jüngste Kurssprung auf über 57.000 US-Dollar hat Branchenkenner:innen offenbar in bullishe Stimmung versetzt. So hat Trader-Legende Peter Brandt seine Prognose für die Bitcoin-Kursentwicklung (BTC) kräftig angehoben. Getrieben vom bevorstehenden Halving, der Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs und einem allgemeinen Aufwärtstrend an den Tech-Börsen hat der Bitcoin-Kurs am Dienstag die Marke von 57.000 Dollar durchbrochen. Ein Plus von zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...