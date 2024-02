© Foto: andreas160578 - Pixabay



Von der unter den Mitbewerbern herrschenden Solarkrise ist bei First Solar nichts zu sehen, das Unternehmen hat zufriedenstellende Zahlen und einen optimistischen Ausblick auf 2024 präsentiert. Der Solarmodulhersteller First Solar hat nach US-Börsenschluss am Dienstagabend seine Quartalszahlen präsentiert. Zwar verfehlte das Unternehmen die Umsatzerwartung, präsentierte aber nichtsdestotrotz einen ansprechenden Gewinn - sowie eine zuversichtliche Guidance für das kommende Geschäftsjahr. Krise? Welche Krise? First Solar schlägt sich gut! Die Erlöse beliefen sich in den vergangenen drei Monaten auf 1,16 Milliarden US-Dollar, womit First Solar etwa zehn Prozent unter dem von Analysten …