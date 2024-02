Gala und Floki: Darum steigen die GameFi-Coins so stark

Am heutigen Tage haben Kryptowährungen einen enormen Anstieg verzeichnet, wobei die Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes um 2,73 % auf 2,14 Bil. USD zunahm. Zu den größten Gewinnern zählten unter anderem zwei GameFi-Coins. So stieg Gala Games heute um beeindruckende 22,28 % und Floki um 26,10 %. Was hinter diesen impulsiven Bewegungen steckt und ob es sich ein Einstieg noch lohnt, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag!

Günstig bewerteter Gala Coin steigert Nützlichkeit mit eigener DEX

Während viele andere GameFi-Coin wie Immutable und Beam bereits zuvor steile Rallyes hingelegt haben, konnte sich Gala Games bisher nicht so positiv entwickeln. Dabei legte IMX in den vergangenen 12 Monaten um 213 % und BEAM um 380 % zu.

Gala Games hat in derselben Zeit hingegen einen Verlust verzeichnet, welcher mit dem heutigen Kursanstieg von 16,73 % jedoch fast ausgeglichen werden konnte. Denn aktuell steht der GALA-Coin 0,48 % unter seinem Preis von vor 12 Monaten.

Dennoch ist Gala Games trotz seines großen Angebots an AAA-Spielen, eigenen Filmen, Musik-Streaming und SocialFi weiterhin vergleichsweise günstig bewertet. Ebenso hat Gala nur eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,09 Mrd. USD, während Immutable auf 4,6 Mrd. USD und Beam auf 1,9 Mrd. USD kommen.

Sollte Gala Games nur das Niveau von Beam erreichen, so wäre ein Preis in Höhe von 0,06658 USD möglich, was einem Anstieg von 66 % entsprecht. Sollte hingegen sogar die Marktkapitalisierung von Immutable erreicht werden, würde Gala bei 0,16718 USD und somit 316 % höher notieren.

Ebenso hat die Web3-Entertainment-Plattform Gala am 27. Februar seine eigene DEX (Decentralized Exchange) GalaSwap bekannt gegeben, welche auf der eigenen GalaChain betrieben wird. Somit können der Nutzen des Ökosystems und die Nachfrage gesteigert werden, während die Nutzer GalaSwap-Coins durch die Nutzung verdienen.

Die DEX soll 2 Mio. Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und niedrigere Gebühren als andere dezentrale Kryptobörsen auf Ethereum und Solana bieten. Bisher werden nur Token von der Ethereum-Blockchain unterstützt und als Nächstes sollen NFTs folgen, bevor sich dem breiteren Markt gewidmet wird.

Zudem wurde im Februar ein SDK (Software Development Kit) eingeführt, mit dem auch andere Gamestudios leichter ihre Titel auf der Layer-1 von Gala entwickeln und veröffentlichen können. Dies könnte das Angebot weiter diversifizieren und für zusätzliche Nachfrage sorgen.

DWF Labs investiert 10 Mio. USD in GameFi-Coin Floki

Im Vergleich zu Gala hat Floki in den vergangenen 12 Monaten wesentlich besser abgeschnitten. Denn der Coin konnte um immerhin 60,77 % zulegen. Zwar ist es im Vergleich zu den Anstiegen der beiden führenden GameFi-Coins deutlich weniger, dennoch äußert positiv.

Der Meme- und GameFi-Coin Floki wurde heute zudem von der positiven Nachricht angetrieben, dass DWF Labs nach seinem Investment im Mai 2023 in Höhe von 5 Mio. USD dieses nun um weitere 10 Mio. USD aufstocken will. Abgewickelt werden sollen die Käufe über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Ebenso unterstützt DWF Labs Floki auf andere Weise. So verhalf es dem Coin beispielsweise zu Listungen an wichtigen Kryptobörsen. Darüber hinaus wurde Flokis Akzeptanz durch Einführungen in wichtige Industrieprojekte und die öffentliche Unterstützung vorangetrieben.

DWF LABS TO PURCHASE $10,000,000 IN FLOKI TOKENS TO SUPPORT THE FLOKI ECOSYSTEM



DWF Labs will purchase $10,000,000 in $FLOKI tokens as part of their commitment towards supporting the Floki Ecosystem.



FULL ANNOUNCEMENT: https://t.co/ZNTsiyqZzp pic.twitter.com/gBdx6w6ygO - FLOKI (@RealFlokiInu) February 27, 2024

Durch das Engagement von DWF Labs dürfte das Interesse des Unternehmens an dem Erfolg von Floki noch weiter zunehmen. Somit könnte der GameFi-Memecoin weitere Unterstützung erhalten, welche ihm bei der Etablierung behilflich ist.

Überdies macht Floki viele weitere Fortschritte. Beispielsweise wurde das Testnetz der chinesischen Version des eigenen Metaverse mit dem Namen Valhalla gestartet. Ebenso wurde eine Partnerschaft mit Chinas größten Crypto-Social-Network Btok aufgebaut, um für eine größere Reichweite zu sorgen. China ist ein bedeutender Gaming-Markt, auch wenn die Regierung versucht die Nachfrage durch strenge Verbote zu reduzieren.

Einen Rückschlag hatte Floki jedoch auch im Reich der Mitte erfahren, da die Securities and Futures Comission in Hongkong am 26. Januar das Staking-Programm von Floki und TokenFi auf eine Liste von verdächtigen Investmentprodukten gesetzt hatte. Nun will sich das Floki-Team um Compliance kümmern, indem es beispielsweise Nutzer aus Hongkong von der Teilnahme des Stakings ausschließt.

KI-GameFi-Coin bietet noch größeres Potenzial als Gala und Floki

Gespannt wartet er Kryptomarkt auf die Listung des bahnbrechenden KI-GameFi-Coins Meme Kombat. Denn er verspricht mit seinen fortschrittlichen künstlichen Intelligenzen einen neuen Standard in der Unterhaltungsindustrie zu setzen. So soll sich das P2E-Spiel durch einen außergewöhnlichen Erlebnisreichtum auszeichnen, welcher im Gegensatz zu anderen Games niemals Langeweile aufkommen lässt.

Ferner bietet die Verwendung von KIs noch wesentlich mehr Vorteile für die Entwickler. Schließlich können mit ihrer Hilfe wesentlich schneller und günstiger hochwertigere Inhalte erstellt werden. Somit kann Meme Kombat deutlich schneller als seine Wettbewerber skalieren, was ihm einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung verleihen kann.

Zuerst ist ein Kampfspiel im Stil von Mortal Kombat geplant, welches international eine große Anerkennung genießt und eine große Fangemeinde aufbauen konnte. Im Unterschied zu diesem treten jedoch die unterschiedlichen Meme-Charaktere in Kämpfen an, um auf diese Weise über den Play-to-Earn-Mechanismus Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen.

Entwickelt wird Meme Kombat von bekannten Kryptoexperten wie Matt Whitemann, dem Chief Operations Officer des NFT-Trading- und Analyse-Unternehmens North Technologies. Ebenso werden die Smart Contracts von Coinsult auf potenzielle Schwachstellen untersucht, um den Anlegern und Nutzern eine hohe Sicherheit zu gewähren.

Schnell konnte Meme Kombat seinen Presale ausverkaufen und eine Finanzierungssumme von 10 Mio. USD erzielen. Die hohe Anzahl von 13.055 Investoren und die Sperrung von 77 % der Token im Staking-Pool zeigen das enorme Interesse und Vertrauen der Anleger. Aufgrund der hohen Nachfrage der Investoren wurde jedoch noch eine kleine Menge weiterer Coins für den Kauf bereitgestellt.

In weniger als 7 Tagen sollen bereits die erste Listung an einer Kryptobörse und der Launch des Games erfolgen. Dies könnte den Kurs insbesondere aufgrund der hohen Anzahl von gesperrten Coins und der unzähligen Analystenempfehlungen deutlich im Preis ansteigen lassen.

