Nach PEPE Kursexplosion: Folgen nun diese Meme Coins?

Es fühlt sich an, als wäre wieder 2021. Am Kryptomarkt herrscht Goldgräberstimmung. Bitcoin steigt in einem Tag um mehr als 10 % und zieht damit auch wieder die meisten Altcoins mit nach oben. Dabei gehören diesmal vor allem Meme Coins zu den großen Gewinnern. PEPE übertrifft dabei alle anderen und macht seinem Namen als erfolgreichster Meme Coin mit einem Anstieg um 88 % wieder alle Ehre. Allerdings hat bereits die Vergangenheit gezeigt, dass ein Einstieg nach einem solchen Pump riskant sein kann. Trader sind längst auf der Jagd nach dem nächsten Meme Coin, der explodiert und bei den folgenden Coins sieht es derzeit auch stark danach aus, als könnte ein solcher Anstieg bevorstehen.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Bei Scotty the AI handelt es sich um einen Mix aus Meme- und KI-Coin. Beide Themen sind am Kryptomarkt gerade sehr gefragt, sodass $SCOTTY in diesem Jahr zu den großen Gewinnern gehören könnte. Scotty bezeichnet sich als den Wachhund der Blockchain, der Codes analysiert und Scamern keine Chance lässt. Dafür kommt der Coin mit einem eigenen Sprachbot und einer Token-Swap-Funktion, die sekundenschnelle Transfers ermöglicht. Derzeit ist der Coin noch im Presale erhältlich, wobei innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 900.000 Dollar verkauft wurden.

($SCOTTY Token-Vorverkauf - Quelle: Scotty-Website)

$SCOTTY-Token sind mit einer Staking-Funktion ausgestattet, wobei die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt. Das bedeutet, dass vor allem frühe Käufer extrem hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token erzielen können, da während des Presales noch nicht so viele Token im Staking Pool gebunden sind. Derzeit liegt die APY noch bei über 100 %. Der Wert kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, was frühen Käufern bereits einen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen einbringt, während es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion von weit mehr als 1.000 % kommen könnte.

Meme Kombat ($MK)

Bei Meme Kombat handelt es sich um ein ICO (Initial Coin Offering), bei dem Investoren nicht mehr lange Zeit haben, wenn sie noch vor dem Listing an den Exchanges einsteigen wollen. Der $MK-Token wird in einer Woche an den Kryptobörsen gelistet und bis dahin können Käufer noch zum Fixpreis einsteigen. Hier entsteht eine Battle-Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten können. Dadurch kann Meme Kombat von der Reichweite der erfolgreichsten Meme Coins profitieren und schnell einen Hype kreieren.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Schon im Vorverkauf wurden $MK-Token für mehr als 10 Millionen Dollar verkauft, wodurch schnell deutlich wird, welches Potenzial hier herrscht. Da die ersten Battles starten, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, erwarten Marktbeobachter eine Kursexplosion nach dem Launch, die vor allem frühen Käufern hohe Gewinne einbringen könnte.

Frogwifhat ($FWIF)

Wer sich mit Meme Coins befasst, ist wahrscheinlich auf den Erfolg von Dogwifhat ($WIF) auf der Solana Blockchain aufmerksam geworden. Mit Frogwifhat ($FWIF) handelt es sich um eine Alternative auf der Ethereum Blockchain, wobei Investoren noch die Möglichkeit haben, früh einzusteigen, da der Coin erst gestern auf den Markt gekommen ist. Nach einer Kursexplosion von mehr als 400 % ist es nun zu Gewinnmitnahmen der frühen Käufer gekommen, sodass sich nun eine Einstiegsmöglichkeit ergeben könnte.

(Frogwifhat Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Gerüchten zufolge sollen Influencer, die zum Erfolg von BONK beigetragen haben, in das Projekt involviert sein. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als einer Million Dollar könnte Frogwifhat noch ein enormes Potenzial vor sich haben. Auch das Handelsvolumen von mehr als 3 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden lässt darauf schließen, dass der Coin schon bald an größeren Kryptobörsen gelistet werden könnte, wodurch der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.