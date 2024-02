Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Ganz stark, was Coinbase nun am Dienstag gelang. Das Papier schaffte mit weitern gut 2,35 % Gewinn den Sprung in die Nähe der Barriere von 200 Dollar. Das große Ziel rückte näher - so jedenfalls würden es die Charttechniker für den Titel der Krypto-Branche beschreiben. Die Aktie lebt davon, dass z. B. der Bitcoin auf einer regelrechten Rekordfahrt [...]

