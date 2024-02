Der viertgrößte Autokonzern der Welt gab gerade bekannt, dass er mit dem Flottenmanagementanbieter Ayvens einen Vertrag über die Lieferung von 500.000 Fahrzeugen im Wert von mehreren Mrd. € abgeschlossen hat. Ayvens ist eine Tochtergesellschaft des Autoleasing-Unternehmens ALD AUTOMOTIVE (Mehrheitseigner: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE). Die Auslieferung der Fahrzeuge soll noch in der ersten Jahreshälfte starten und über drei Jahre laufen. Die Lieferungen umfassen Stadtautos, SUVs, Vans und Minivans mit einer großen Auswahl an Motorentypen, einschließlich batterieelektrischer Antriebe. Die STELLANTIS-Aktie befindet sich seit Ende Januar in einem ungebrochenen kurzfristigen Aufwärtstrend. Was tun? Das lesen Sie in der Bernecker Daily von gestern.



