GTT-Turbos mit 93%-Chance

Das französische Unternehmen GTT Gaztransport & Technigaz dominiert eine Nische, die für die europäische Energieversorgung von großer Bedeutung ist, seit keine Gaslieferungen mehr aus Russland bezogen werden. Als Marktführer bei der Technologie für Kältetanks, mit denen Schiffe Flüssiggas (LNG) transportieren, konnte GTT in den vergangenen Jahren hohe Auftragseingänge verbuchen. Am 27.2.24 legte GTT die Ergebnisse für 2023 vor und vermeldete einen Umsatzanstieg um 39 Prozent auf 428 Mio. Euro und ein Plus beim Betriebsergebnis (EBITDA) von 45,9 Prozent auf 235 Mio. Euro. Die Dividende soll auf 4,36 Euro angehoben werden (plus 40 Prozent vs. 2022). Die Aktie stieg daraufhin über das historische Allzeithoch vom August 2022. Für die Analysten der SG ist die Aktie mit einem 12-Monats-Kursziel von 172 Euro ein Kauf. Long-Hebelprodukte können bei weiter steigenden Kursen attraktive Renditen generieren.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,9561 Euro

Der Open End Turbo Call auf die Heidelberg-Materials-Aktie der UBS mit Basispreis und KO-Marke bei 120,9561 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HS41UC0, wurde beim GTT-Aktienkurs von 138,85 Euro mit 1,90 - 1,92 Euro taxiert.

Wenn die GTT-Aktie bis Mitte Juni auf 160 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf ca. 3,71 Euro (+93,2 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 112,0268 Euro

Der Open End Turbo Call auf die Heidelberg-Materials-Aktie der UBS mit Basispreis und KO-Marke bei 112,0268 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ME1T1J8, wurde beim GTT-Aktienkurs von 139,65 Euro mit 2,80 - 2,83 Euro taxiert.

Wenn die GTT-Aktie bis Mitte Juni auf 160 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf ca. 4,50 Euro (+59 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von GTT-Aktien oder von Hebelprodukten auf GTT-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de