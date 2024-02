© Foto: Unsplash



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Unternehmenstermine 06:30 Uhr, Schweiz: Holcim, Jahreszahlen (9. 00 h Pk) 07:00 Uhr, Belgien: UCB, Jahreszahlen 07:15 Uhr, Niederlande: Just Eat Takeaway. com, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Jahreszahlen (13. 00 h Capital Markets Day) 07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:45 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht 08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:30 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Jahreszahlen 09:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Jahreszahlen 10:00 Uhr, …