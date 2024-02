Apple gibt sein Auto-Projekt auf. Gerüchten zufolge soll das Project Titan am Dienstag überraschend beendet worden sein. Klarna bereitet sein IPO vor. Das schwedische Fintech beauftragte Banken mit den Vorbereitungen für einen Börsengang in New York. Die Zahlen von eBay fielen besser als erwartet aus. Nach dem Jahresverlust in 2022 kam die Plattform wieder zu starken Margen-Niveaus zurück und legte einen Gewinn von 2,78 Mrd. US-Dollar vor.Der Aktienhandel in Asien neigt am Mittwoch zur Schwäche. Insbesondere die chinesischen Onshore-Indizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...