FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 hat auch im vierten Quartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Makler-Mitgliedschaften und Zusatzprodukten profitiert. Der im MDAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes ImmoScout24 erfüllte sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes. 2024 will das Unternehmen weiter wachsen und operative Skaleneffekte erzielen, nannte jedoch zunächst keine konkrete Prognose.

Der Umsatz kletterte im Schlussquartal um 15 Prozent auf 133 Millionen Euro, was unter anderem einem Zuwachs an Kunden und einem Wachstum im Geschäft mit Zusatzprodukten zu verdanken war. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 19 Prozent auf 79 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine Marge von 59,9 Prozent, 2,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das Nachsteuerergebnis stieg um 19 Prozent auf 52 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz wie zuletzt vom Konzern in Aussicht gestellt um 14 Prozent auf 509 Millionen Euro. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 21 Prozent und damit am oberen Ende der hauseigenen Prognosespanne auf 304 Millionen Euro zu, was Scout 24 mit einer höheren Kosteneffizienz begründete. Daraus ergab sich eine Marge von 59,7 Prozent.

Die Zahlen lagen insgesamt im Rahmen der Analystenerwartungen. Nur unter dem Strich schnitt Scout24 mit einem Plus von 45 Prozent auf 179 Millionen Euro deutlich besser ab. Verantwortlich dafür waren niedrigere Abschreibungen und ein besseres Finanzergebnis.

"Mit unserer starken Produktpipeline blicken wir sehr zuversichtlich auf das Jahr 2024", sagt CEO Tobias Hartmann. Eine konkrete Prognose will Scout24 im Rahmen des heutigen Kapitalmarkttages bekanntgeben.

