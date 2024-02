Die neuen ThinkPad T14 i Gen 5, T14s Gen 5, T16 Gen 3, X12 Detachable Gen 2 und ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 mit Intel® Core® Ultra Prozessoren sind KI-PCs für die nächste Welle des personalisierten Business-Computing.

Das atemberaubende Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept wird zum ersten Mal enthüllt.

Smart Connect vereint die digitalen Ökosysteme von Lenovo und Motorola, um ein nahtloses Multi-Device-Erlebnis für PCs, Smartphones und Tablets zu schaffen.

Neues Zubehör wie das mobile ThinkVision M14t Gen 2 Display, das USB-C® Slim Travel Dock und der ThinkPad Executive 16-Zoll-Rucksack sorgen für mehr Mobilität.

Lenovo Identity Advisor ist ein zentrales, intelligentes Tool für Verbraucher, das die digitale Identität überwacht und persönliche Daten schützt.

Lenovo hat heute auf dem MWC® 2024 neue Hardware- und Softwarelösungen vorgestellt, die den Fokus auf KI-gesteuerte Innovationen und das Engagement für eine nachhaltigere Zukunft unterstreichen. Dazu gehören die brandneuen ThinkPad und ThinkBook Business-Laptops, die KI-Funktionen zur Steigerung von Produktivität, Kreativität und Effizienz bieten mit verbesserter Leistung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus stellte Lenovo eine Auswahl an Zubehör vor, das die mobile Produktivität steigern soll. Dazu gehören das tragbare ThinkVision M14t Gen 2 Display, ein USB-C Slim Travel Dock für umfassendes Andocken unterwegs und ein neu gestalteter ThinkPad Executive 16-Zoll-Rucksack, der den einfachen Transport eines mobilen Büros ermöglicht. Abgerundet werden die neuen Hardwareankündigungen durch neue Softwarelösungen, darunter Lenovo Identity Advisor ein Tool zur Überwachung der digitalen Identität, und Smart Connect, eine Software, die Synergien zwischen mehreren Geräten freisetzt und die Produktivität maximiert. Schließlich stellte Lenovo ein futuristisches Proof-of-Concept-Notebook vor das ThinkBook Transparent Display Laptop Concept das branchenweit erste Notebook mit einem transparenten 17,3-Zoll-Micro-LED-Display1, das ein völlig randloses und durchsichtiges Display-Erlebnis bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240225186703/de/

Unveiling the new Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop proof of concept (Graphic: Business Wire)

Mit futuristischen Proof of Concept Grenzen neu definieren

Wir stellen Ihnen Lenovos neueste bahnbrechende Innovation vor: das Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Dieser Laptop revolutioniert das Interaktions- und Gestaltungserlebnis mit seinem bemerkenswerten 17,3-Zoll Micro-LED-Display. Mit einem randlosen Bildschirm, einem transparenten Tastaturbereich und einem scheinbar schwebenden Fußpad vermittelt es mühelos ein Gefühl von Hightech-Schlichtheit und erhöht das Gesamterlebnis des Benutzers.

Die Brillanz dieses Laptops liegt in der intelligenten Integration von Virtuellem und Realem. Durch die Möglichkeiten von Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) eröffnet der transparente Bildschirm neue Wege der Zusammenarbeit und Effizienz, indem er die Interaktion mit physischen Objekten ermöglicht und digitale Informationen überlagert, um einzigartige benutzergenerierte Inhalte zu erstellen. Dank seiner Transparenz fügt es sich mühelos in seine Umgebung ein. Benutzer können mit einem unterstützten Stift nahtlos zwischen Tastatur und Zeichenbrett wechseln und so neue Ebenen kreativer Effizienz erschließen. KI in Kombination mit transparenten Displays wird neue Wege für den Umgang mit Daten und Anwendungen eröffnen und Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Funktionen und Formfaktoren bieten.

Die Mikro-LED-Technologie bietet viele Vorteile bei der Entwicklung von transparenten Displays. Die hohe Farbsättigung in Kombination mit dem außergewöhnlichen Kontrast und der Helligkeit von 1000 Nit des Bildschirms ermöglichen eine optimale Sichtbarkeit sowohl in Innenräumen als auch im Freien, so dass er sich für nahezu jede Umgebung eignet. Die Technologie bietet auch in Zukunft weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Bildqualität, der Haltbarkeit und der einstellbaren Lichtdurchlässigkeit, um mehr Privatsphäre oder mehr Transparenz für die Interaktion mit Objekten der realen Welt zu schaffen. Mit seiner Fähigkeit, Videos und dynamische Bilder darzustellen, fügt sich der transparente Bildschirm nahtlos in seine Umgebung ein und harmoniert mit ihr.

Das Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept ist nicht nur ein Proof-of-Concept, sondern zeigt eine futuristische Perspektive auf KI-PCs, die digitale und physische Umgebungen verschmelzen und das Benutzererlebnis auf ungeahnte Weise verbessern können.

Eine neue Generation von KI-PCs für Unternehmen

Wir stellen Ihnen die neueste Generation der Business-Notebooks von Lenovo vor das ThinkPad T14 i Gen 5 , ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 und ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Diese Laptops werden von den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren mit Intel vPro bei ausgewählten Modellen und Windows 11 angetrieben und bieten ein optimales Ökosystem von KI-Hardware- und Softwarelösungen, um ein höheres Maß an Sicherheit, Energieeffizienz und immersiven Erfahrungen zu bieten. Mit einer ständig wachsenden Auswahl an Softwareanwendungen2, die von der speziellen KI-Beschleunigungsunterstützung profitieren, können Benutzer neue und verbesserte Fähigkeiten in vielen Bereichen der Benutzerfreundlichkeit und Produktivität genießen.

Copilot in Windows3steht dem Benutzer als alltäglicher KI-Begleiter zur Verfügung und funktioniert in vielen verschiedenen Apps unter Windows 11, um Einstellungen zu steuern, die Kreativität anzukurbeln und Zeit mit Aufgaben wie der Zusammenfassung von Webseiten und E-Mails zu sparen. Mit nur einem Druck auf die Copilot-Taste haben Sie schnellen Zugriff auf den KI-Begleiter.

Die KI-PC-Revolution ist da, und Lenovo hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine PCs und intelligenten Geräte so umzugestalten, dass sie personalisierte KI-Lösungen bieten. Diese neuen Lenovo Laptops gehören zu den ersten, die diese Technologie nutzen. Sie bieten Anwendern das bisher umfassendste personalisierte PC-Erlebnis und helfen dabei, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern. Ob bei der Zusammenarbeit mit Kollegen, bei Meetings mit Kunden oder bei der Analyse von Daten und der Erstellung von Inhalten diese neuen ThinkPad und ThinkBook Laptops beschleunigen Arbeitsabläufe mit unterstützten KI-fähigen Softwaretools, die Benutzer benötigen, um maximale Kreativität und Effizienz zu fördern.

Produktivität auf nächstem Niveau entfesselt: Entdecken Sie das brillante Leistungsvermögen der ThinkPad T Serie Laptops

Die ThinkPad T Serie ist eine der erfolgreichsten Business-Notebooks von Lenovo. Die neuen Notebooks der ThinkPad T Serie unterstreichen die Bedeutung eines sehr beliebten Arbeitstieres für anspruchsvolle Geschäftsanwender, die leistungsstarke und langlebige Geräte mit Zugang zu den neuesten Funktionen suchen, um die tägliche Produktivität zu verbessern und zu steigern. Die neueste Generation des ThinkPad T14, T14s und T16 verfügen über das Premium-Designmerkmal der eleganten Kommunikationsleiste, die eine 5-MP-Kamera und Mikrofone mit Geräuschunterdrückung beherbergt und außerdem als einfache Einhandlippe zum Öffnen und Schließen des Geräts dient. Darüber hinaus ermöglicht die Kommunikationsleiste schmalere Ränder, wodurch sich das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse erhöht, was zu einem raffinierteren, dünneren und leichteren Design führt.

Darüber hinaus wird die ThinkPad T Serie die taktilen Markierungen integrieren, die auf dem ThinkPad X1 Carbon Gen 12 und dem ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 angekündigt wurden, und damit den Fokus des Lenovo Product Diversity Office auf ein inklusives Benutzererlebnis unterstützen. Diese zusätzlichen taktilen Hinweise wurden entwickelt, um die Zugänglichkeit zu verbessern und sehbehinderten Benutzern die Navigation auf der Tastatur zu erleichtern. Außerdem wurde die häufig verwendete STRG-Taste mit der Fn-Taste vertauscht, damit sie am linken Rand der Tastatur besser erreichbar ist. Weitere benutzerorientierte Innovationen verbessern die Erfahrungen der Endbenutzer, wie zum Beispiel:

Wenn Sie doppelt auf den TrackPoint tippen, öffnet sich das TrackPoint Quick Menu , über das Sie allgemeine Funktionen wie Mikrofon- oder Kameraeinstellungen anpassen können.

, über das Sie allgemeine Funktionen wie Mikrofon- oder Kameraeinstellungen anpassen können. Die Anwendung Lenovo View , die auf der Intel Core Ultra NPU läuft, um den Prozessor zu entlasten, bietet Tools zur Videoverbesserung für die Kamera, darunter einen neuen Low Light Enhancer, der Videos bei schlechten Lichtverhältnissen aufhellen und entrauschen kann.

, die auf der Intel Core Ultra NPU läuft, um den Prozessor zu entlasten, bietet Tools zur Videoverbesserung für die Kamera, darunter einen neuen Low Light Enhancer, der Videos bei schlechten Lichtverhältnissen aufhellen und entrauschen kann. Die 3M Optical Film Lösung ist für optionale WUXGA-Displays auf dem ThinkPad T14 Gen 5 und T14s Gen 5 verfügbar. Der eingebettete optische Film erhöht die Helligkeit des Displays von 300 nits auf 400 nits und verbraucht dabei bis zu 16 weniger Strom 4 , wodurch der Energieverbrauch reduziert wird.

Lösung ist für optionale WUXGA-Displays auf dem ThinkPad T14 Gen 5 und T14s Gen 5 verfügbar. Der eingebettete optische Film erhöht die Helligkeit des Displays von 300 nits auf 400 nits und verbraucht dabei bis zu 16 weniger Strom , wodurch der Energieverbrauch reduziert wird. Die neuen ThinkPad T14 und T16 Modelle verfügen über verbesserte Reparierbarkeit

Das neue ThinkPad T14 Gen 5 wird auch mit AMD Ryzen Prozessoren der 8040er Serie mit integrierter AMD Ryzen AI erhältlich sein, so dass Kunden eine größere Auswahl an Hochleistungs-CPUs haben.

Innovationen für Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit

Lenovo geht zu einer Kreislaufwirtschaft über, indem es Innovationen in der Lieferkette, im Produktdesign und bei den Dienstleistungen vornimmt und sich auf das Modell "Design, Nutzung, Rückgabe, Wiederverwendung" konzentriert und Demontage und Recycling fördert. Lenovo integriert recycelten Kunststoff in seine Produkte und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025-2026 800 Millionen Pfund an Altprodukten zu recyceln. Sie wollen außerdem 300 Millionen Pfund recycelte Kunststoffe für ihre Produkte verwenden und die Nachhaltigkeit der Verpackungen verbessern5

Das Engagement von Lenovo für eine nachhaltigere Zukunft zeigt sich in der ThinkPad Linie, die das Engagement für die Kreislaufwirtschaft unterstreicht. ThinkPad Laptops sind vom Design bis zum End-of-Life-Management nachhaltig. Bei der Herstellung werden recycelte Materialien verwendet, um eine verantwortungsvolle Beschaffung zu fördern und den Abfall zu minimieren. Darüber hinaus sind ThinkPad Laptops auf Langlebigkeit ausgelegt, was eine einfachere Reparatur und Aufrüstbarkeit ermöglicht und die Lebensdauer des Produkts verlängert.

ThinkPad T14 Gen 5 und T16 Gen 3 wurden mit Hilfe der Erkenntnisse des iFixit Solutions Teams reparaturfreundlicher gestaltet. Dabei wurden nicht nur die vom Kunden austauschbaren Teile (Customer Replaceable Parts, CRU) um den Akku mit einem kabellosen Anschluss erweitert, sondern auch ein vollständig gesockeltes DIMM-Design, eine SSD und ein WWAN-Austausch hinzugefügt, um Reparaturen zu erleichtern. Mit Unterstützung des iFixit-Teams hat Lenovo neue Reparaturanleitungen mit Videoanleitungen für alle CRU-Teile erstellt und die Bestellung dieser Teile erleichtert. Dies verlängert den Produktlebenszyklus, reduziert den Elektroschrott und bietet Unternehmen und Privatpersonen kostensparende Vorteile. Als Ergebnis dieser Verbesserungen haben das ThinkPad T14 Gen 5 und das T16 Gen 3 eine vorläufige iFixit-Repairability-Bewertung von 9,3 von 10 erreicht.

"Dies ist ein großer Schritt nach vorn für Lenovo und die Technologiebranche. Die Herstellung von Laptops, die dem Test der Zeit standhalten, ist entscheidend für den Aufbau einer nachhaltigen Elektronikindustrie. Das ist nicht einfach, und Lenovo zeigt, dass Reparierbarkeit und Innovation Hand in Hand gehen", sagte Kyle Wiens, CEO von iFixit.

Eine ideale Mischung aus Leistung, Tragbarkeit und Vielseitigkeit

Das Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 verfügt über ein 3:2-Display mit Corning® Gorilla® Glass für optimale Haltbarkeit und ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Angetrieben von der neuesten Generation der Intel Core Ultra U Prozessoren, erreicht dieses elegante Gerät mit seiner integrierten KI-Engine neue Dimensionen der Produktivität und bietet ein nahtloses Benutzererlebnis. Das Gerät verfügt außerdem über bis zu 32 GB verlöteten Dual-Channel-LPDDR5x-Speicher, mit dem Sie mühelos Multitasking betreiben und ressourcenintensive Aufgaben bewältigen können. Mit seiner abnehmbaren, beleuchteten Folio-Tastatur, die mit einem TrackPad mit drei Tasten ausgestattet ist, und der Option für einen magnetischen Stift bietet dieses Gerät mehr Vielseitigkeit und Komfort für Profis unterwegs. Darüber hinaus ermöglichen die dem Benutzer zugewandte 5MP IR-Kamera und die der Welt zugewandte 8MP-Kamera kristallklare Videogespräche und beeindruckende Fotomöglichkeiten für Benutzer an abgelegenen Orten. Und mit der CAT16 4G WWAN-Unterstützung ist es kein Problem, in Verbindung zu bleiben. Das Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 ist ein echtes Zeugnis für Innovation und Praktikabilität. Es bietet hochmobilen Fachleuten, z. B. aus dem Versicherungs- und Gesundheitswesen oder den Strafverfolgungsbehörden, ein zuverlässiges und vielseitiges Gerät, das für ihre speziellen Aufgaben entwickelt wurde, z. B. für fotografische Beweise, das Ausfüllen von Formularen und digitale Unterschriften.

Das neu gestaltete, vielseitige 2-in-1 ThinkBook ist intelligenter als je zuvor

Das Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 besticht durch sein neuestes Klappscharnierdesign, das sich durch ein schlankes und dünnes Profil von nur 16,85 mm und ein geringes Gewicht von nur 1,64 kg (3,61 lbs) auszeichnet. Der schmale Rahmen an vier Seiten verbessert das visuelle Gesamterlebnis und bietet ein Verhältnis von 90 zwischen Bildschirm und Gehäuse für das 14-Zoll-Display im 16:10-Format. Lenovo ist bekannt für seine Liebe zum Detail und hat einen neuen Tastenhub von 1,5 mm auf der Tastatur eingeführt, um komfortables und präzises Tippen zu ermöglichen. Das größere Touchpad aus glasähnlichem Mylar-Material verbessert die Interaktion des Benutzers zusätzlich. Darüber hinaus sorgt der neue Magnetic Slim Pen für nahtlose Touch-Bedienung. Für zusätzliche Sicherheit und Komfort bietet das ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 einen Match-on-Chip-Fingerabdruckleser und eine optionale Infrarotkamera mit Privacy Shutter.

Lenovo hat in seinem ThinkBook-Portfolio auch einen Schwerpunkt auf leistungsstarke KI-PCs gelegt, indem es Funktionen zur Verbesserung der Geräteoptimierung und intelligente Software-Tools integriert hat. Smart Power sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Stromverbrauch, Leistung und Akkulaufzeit, während Smart Meeting das Konferenzerlebnis durch verbesserte Videofunktionen und Audioqualitätsmanagement verbessert. Darüber hinaus zeigt sich Lenovos Engagement für nachhaltigere Praktiken in der Verwendung von 50 recyceltem Aluminium auf der Unterseite sowie in der verstärkten Verwendung von Post Consumer Content-Kunststoffmaterialien, z. B. 50 bei den Tastenkappen und bis zu 90 bei ausgewählten Teilen. Lenovo legt die Messlatte mit seinem innovativen Ansatz immer höher und bietet nicht nur eine starke Leistung, sondern auch ein intelligentes Design.

Lenovo Zubehör für ein mobiles Büro-Ökosystem

Erleben Sie Produktivität unterwegs mit dem Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Mobile Monitor (Touch), dem besten 10-Punkt-Touch-fähigen mobilen Display mit bis zu 4.096 Druckstufen für nahtlose Interaktion mit Inhalten. Dieser 14-Zoll-Monitor hat ein Seitenverhältnis von 16:10 und bietet 300 nits Helligkeit, eine Auflösung von 2240 x 1400, ein Kontrastverhältnis von 1500:1 und eine 100%ige Abdeckung des sRGB-Farbraums. Das IPS-Panel bietet weite Betrachtungswinkel für einfaches Teilen und das dreiseitige, nahezu randlose Design maximiert den Sichtbereich, damit Sie mehr sehen und mehr tun können. Mit dem vom TÜV Rheinland®-zertifizierten Natural Low Blue Light und der Eyesafe®-Technologie werden die Augen der Benutzer geschützt, ohne dass die Farben verfälscht werden.

Dieser Monitor ist praktisch und vielseitig und verfügt über eine duale USB-C-Schnittstelle zum Aufladen und Anschließen. Über diese Schnittstelle können Benutzer den Bildschirm eines Laptops oder Smartphones6 erweitern und sogar das Gerät über Power-Pass-Through oder einen AC/DC-Adapter7. Es ist leicht, wiegt weniger als 700 g (1,54 lbs) und hat ein superschlankes Design von 4,6 mm. Er bietet eine breite Palette an Verstellmöglichkeiten, einschließlich Neigen, Schwenken und Heben. Der Wechsel zwischen Hoch- und Querformat ist mit dem L-förmigen Dongle und den Sensoren für die automatische Drehung ganz einfach, und die Einstellungen lassen sich über das Bildschirmmenü leicht anpassen. Der ThinkVision M14t Gen 2 Mobile Monitor (Touch) von Lenovo ist der ideale Begleiter für Berufstätige, die viel unterwegs sind.

Der Lenovo ThinkPad Executive 16-Zoll-Rucksack ist der Inbegriff einer raffinierten, hochwertigen Profi-Tasche. Mit seinem modernen und schlanken Design verbindet dieser Rucksack nahtlos Stil und Zweckmäßigkeit. Mit seiner robusten Aufbewahrung und dem hochwertigen Material aus recyceltem Polyethylenterephthalat (PET) ist er die perfekte Wahl für Geschäftsleute, die ständig unterwegs sind. Er lässt sich mühelos zwischen formellen und legeren Anlässen kombinieren und eignet sich daher für praktisch jede Gelegenheit. Der ThinkPad Executive 16-Zoll-Rucksack ist außerdem mit zwei versteckten, leicht zugänglichen Sicherheitstaschen und einer Tasche mit RFI-Blocker ausgestattet, die für die Sicherheit der Gegenstände des Benutzers sorgen. Dieser Rucksack besteht aus extrem strapazierfähigen Materialien wie 2520D Ballistic recyceltem PET für maximale Abrieb- und Reißfestigkeit an der Außenseite, Ripstop-Futter und Metallschnallen und -züge. Er bietet eine langlebige Lösung für Ihre Trageanforderungen.

Das Lenovo USB-C Slim Travel Dock ist der perfekte Begleiter für den modernen Geschäftsmann, der in der schnelllebigen digitalen Welt von heute immer einen Schritt voraus sein möchte. Mit seinen acht strategisch positionierten Anschlüssen, die die Konnektivität für alle unterstützten Laptops erweitern, sorgt dieses Dock für einen Produktivitätsschub, egal wo man sich befindet. Er kann nicht nur einen 4K-Bildschirm effizient ansteuern, sondern bietet dank seiner universellen Kompatibilität auch bis zu 65 W Power Delivery für USB-C-Laptops8. Was dieses Dock besonders auszeichnet, ist sein Engagement für Nachhaltigkeit: 66 des Außenmaterials bestehen aus recyceltem Kunststoff.

Es wurde für Telearbeiter entwickelt und kombiniert Stil und Funktionalität, um eine hybride Produktivitätserfahrung an jedem Ort zu ermöglichen. Neben der Unterstützung der 4K-Auflösung bei 60 Hz für hochwertige Bilder ermöglicht er dank des innovativen Kabelmanagements auch eine reibungslose Datenübertragung über seine USB-Anschlüsse.

"Wir bei Lenovo glauben, dass die Zukunft der Technologie in KI-getriebenen Innovationen und nachhaltigen Praktiken liegt. Mit unseren neuesten Hardware- und Softwarelösungen, darunter ein futuristisches Laptop-Konzept mit transparentem Display, das wir auf dem MWC vorgestellt haben, verschieben wir weiterhin die Grenzen des Machbaren", sagte Eric Yu, Senior Vice President of SMB and Commercial Product Center, Lenovos Intelligent Devices Group. "Unsere neuen ThinkPad und ThinkBook Business-Laptops sind nicht nur leistungsstark und vielseitig, sondern verfügen auch über KI-Funktionen, die Produktivität, Kreativität und Effizienz steigern. Wir sind stolz darauf, an der Spitze der KI-gesteuerten Innovation zu stehen, und wir sind bestrebt, unsere Kunden mit innovativen Lösungen zu unterstützen."

Smart Connect Nahtlose Vereinfachung durch ein einheitliches Ökosystem

Lenovo und Motorola haben sich zusammengetan, um Smart Connect einzuführen, eine Softwarelösung, die digitale Ökosysteme vereinheitlicht, um ein nahtloses Multi-Geräte-Erlebnis zu schaffen. Smart Connect wurde für alle entwickelt und erschließt geräteübergreifende Synergien zur Maximierung der Produktivität, indem es Gerätefunktionen und Datenverwaltung gemeinsam nutzt und beweist, dass die Summe größer ist als ihre Teile. Mit Smart Connect können Benutzer Aufgaben zwischen PC, Telefon und Tablet9 wechseln und dabei einen ununterbrochenen Arbeitsfluss aufrechterhalten, problemloses und sicheres File-Sharing genießen, auf mobile Apps auf einem PC zugreifen und sogar Telefonbenachrichtigungen mühelos verwalten.

Ob Sie nun auf einem PC arbeiten, erstellen und spielen, auf einem Smartphone kommunizieren und Inhalte konsumieren oder mit einem Tablet alles mitnehmen der Wechsel von einem Gerät zum anderen und die gemeinsame Nutzung von Inhalten über verschiedene Ökosysteme hinweg ist jetzt mit einem Wisch möglich. Mit Smart Connect können Benutzer einen Film auf einem Tablet ansehen und ihn auf einen PC ziehen, um ihn fortzusetzen, einen Podcast auf einem Smartphone anhören und ihn zu Hause auf einem Laptop beenden, an einem Dokument auf einem Laptop arbeiten und es auf ihrem Smartphone10 bearbeiten und sogar eine Präsentation auf einem Desktop-PC beginnen und sie durch Ziehen auf ein Tablet mobiler machen. Sie können auch alles, was auf Ihrem Telefon angezeigt wird, auf einen größeren Bildschirm übertragen. So können Sie z. B. Spiele, Filme, Sendungen und Apps von Ihrem Telefon auf einen Fernseher verschieben, um mehr Platz zum Arbeiten und Spielen zu haben.

Mit Smart Connect können Benutzer ihre Geräte mit einer einzigen Maus oder Tastatur steuern, die hochauflösende Kamera eines Motorola Telefons als Webcam nutzen, um bei virtuellen Anrufen einen besseren Eindruck zu erhalten, und ihr Telefon sogar in einen Hotspot verwandeln, um ihr Tablet oder ihren PC mit dem Internet zu verbinden, ohne Einstellungen oder Passwörter anpassen zu müssen. Darüber hinaus können Benutzer mit der Share Hub-Funktion sofort Notizen austauschen, Dokumente bearbeiten und sogar hochauflösende Filme auf verknüpften Geräten abspielen, ohne Dateien übertragen oder eine zusätzliche Kopie erstellen zu müssen.

Zentralisierung und Schutz des Seelenfriedens

Mit dem Ziel, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, hat Lenovo Lenovo Identity Advisor powered by Norton eingeführt, eine Lösung zur Überwachung der digitalen Identität, die Benutzer vor verdächtigen Aktivitäten warnt und sie bei der Wiederherstellung ihrer Identität unterstützt, falls ein Diebstahl auftritt. In Zeiten, in denen Menschen Bankgeschäfte tätigen, einkaufen, spielen und sich in sozialen Medien austauschen, sind ihre Daten mehr denn je online. Lenovo Identity Advisor ist ein zentrales, intelligentes Tool für Verbraucher, die ihre persönlichen Daten schützen möchten.

Lenovo Identity Advisor powered by Norton überwacht aktiv das Dark Web und warnt den Kunden, wenn persönliche Informationen oder potenzielle Bedrohungen gefunden werden11. In ausgewählten Regionen kann Lenovo Identity Advisor Konten in sozialen Medien überwachen und sie benachrichtigen, wenn Kontoeinstellungen geändert, riskante Links geteilt oder unangemessene Inhalte gefunden werden und vieles mehr12. Wenn ihre Identität kompromittiert wurde, bieten die Identitätswiederherstellungsspezialisten Beratung und Unterstützung an.

Weitere Tools, die mit dem Lenovo Identity Advisor zur Verfügung stehen, sind die Überwachung der Übernahme von Bankkonten, die Benachrichtigung von Kunden im Falle eines groß angelegten Datenschutzverstoßes, Anleitungen zur Sperrung oder zum Ersatz von Kredit- und Identitätskarten bei Verlust oder Diebstahl einer Brieftasche und vieles mehr13. Lenovo Identity Advisor powered by Norton wird mit einem 30-Tage-Gratisangebot geliefert14 und ist derzeit über Lenovo Vantage für Verbraucher erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Lenovo Identity Advisor.

EMEA Verfügbarkeit und Preisgestaltung 15

Das Lenovo ThinkPad T14 i Gen 5 wird ab Mai 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.349 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Gen 5 wird ab Mai 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.349 (ohne MwSt.) erhältlich sein. Das Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 AMD wird ab Juni 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.299 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Das Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 wird ab April 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.449 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Das Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 wird ab Mai 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.369 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Das Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 wird ab Mai 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.399 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Das Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 wird ab Mai 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.099 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Der Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Mobile Monitor (Touch) wird ab August 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 399 (inkl. MwSt.) erhältlich sein.

Der Lenovo ThinkPad Executive 16-Zoll-Rucksack wird ab Mai 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 169 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Das Lenovo USB-C Slim Travel Dock wird ab März 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 63 (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Das Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept ist ein Proof of Concept und steht derzeit nicht zum Verkauf.

Smart Connect wird in den kommenden Monaten im Google Play Store und Microsoft Store erhältlich sein.

Lenovo Identity Advisor wird mit einem 30-Tage-Gratisangebot geliefert14 und ist derzeit über Lenovo Vantage für Verbraucher in ausgewählten Märkten erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Lenovo Identity Advisor.

Besuchen Sie Lenovos MWC 2024 Pressemappe auf StoryHub für Produktbilder und weitere Details. Erleben Sie die Präsenz von Lenovo auf der MWC virtuell auf der MWC-Veranstaltungsseite.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 gelistet ist, 77.000 Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen aufgebaut, indem es weiter in Wachstumsbereiche expandiert hat, die den Fortschritt der "Neuen IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienstleistungen. Diese Veränderung zusammen mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY) notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://lenovo.com, und lesen die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

1 Basierend auf einer internen Untersuchung vom 21. Februar 2024, bei der Laptops mit 17,3-Zoll-Transparent-Display verglichen wurden, die von globalen PC-Herstellern vertrieben werden, die weltweit mehr als eine Million Einheiten ausliefern.

2 KI-Funktionen können den Kauf von Software, ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen Software- oder Plattformanbieter erfordern oder spezifische Konfigurations- oder Kompatibilitätsanforderungen haben.

3 Der Zeitpunkt der Bereitstellung und Verfügbarkeit der Funktionen variiert je nach Markt und Gerät. Nutzen Sie Copilot mit einem Microsoft-Konto oder nutzen Sie Copilot mit kommerzieller Datensicherung ohne zusätzliche Kosten, indem Sie sich mit einem Arbeits- oder Schulkonto (Microsoft Entra ID) bei Microsoft 365 E3, E5, F3, A3 oder A5 für Lehrkräfte, Business Premium und Business Standard anmelden. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Entra ID Benutzer davon profitieren.

4 Die Angaben zur Energieeinsparung sind ungefähre Angaben und basieren auf internen Tests unter optimalen Labor- und Netzwerkbedingungen. Die tatsächliche Energiesparleistung kann variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie z. B. Produktkonfiguration und -nutzung, Software, Betriebsbedingungen, WLAN-Funktionalität, Energieverwaltungseinstellungen, Bildschirmhelligkeit und anderen Faktoren.

5 Alle Details zu Lenovos Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie unter https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/

6 Die Funktion zur Erweiterung des Bildschirms ist nur bei kompatiblen USB-C-Laptops und/oder Smartphones mit einem unterstützenden Betriebssystem verfügbar.

7 Ein AC/DC-Adapter ist separat erhältlich.

8 Lenovo USB-C Thunderbolt Docks funktionieren mit Laptops, die den Industriestandard USB-C Alt-Mode oder Thunderbolt-Protokolle über ihren USB-C-Anschluss unterstützen.

9 Smart Connect ist auf jedem PC mit Windows 10 oder höher, Smartphone mit Android 12 oder höher und Tablet mit Android 14 oder höher verfügbar. Erfordert den Download der App. PC, Tablet und mobiles Gerät, die sich drahtlos verbinden sollen, müssen denselben WLAN-AP (Zugangspunkt) nutzen.

10 Smart Connect unterstützt keine gleichzeitigen Änderungen der gleichen Datei auf verschiedenen Geräten.

11 Dark Web Monitoring ist nicht in allen Ländern verfügbar. Die überwachten Informationen variieren je nach Land des Wohnsitzes oder der Wahl des Tarifs. Sie überwacht standardmäßig die E-Mail-Adresse des Benutzers und beginnt sofort. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um weitere Informationen zur Überwachung einzugeben.

12 Dies beinhaltet nicht die Überwachung von Chats oder Direktnachrichten. Sie können nicht alle Arten von Cybermobbing, expliziten oder illegalen Inhalten oder Hassreden identifizieren.

13 Die Dienste sind nicht in allen Ländern verfügbar.

14 Erfordert die Angabe einer Kreditkarte, um das 30-Tage-Gratisangebot zu erhalten.

15 Die Preise verstehen sich ohne Steuern, Versand und Optionen und können ohne Vorankündigung geändert werden; es gelten zusätzliche Bedingungen und Konditionen. Wiederverkäuferpreise können variieren. Das Erscheinungsdatum und die Farboptionen können je nach Region variieren und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote, Funktionen und Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

16 Die tatsächliche USB-Übertragungsgeschwindigkeit kann variieren und hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Verarbeitungskapazität von Host- und Peripheriegeräten, Dateiattributen und anderen Faktoren, die mit der Systemkonfiguration und Ihren Betriebsumgebungen zusammenhängen, und kann langsamer als der maximale Durchsatz sein.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2024, Lenovo Group Limited.

