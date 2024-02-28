DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
LIF-600 MEDIA EOA EUR LU1834988195 BAW/UFN
LIF-600 RETAIL EOA EUR LU1834988435 BAW/UFN
LIF-600 MEDIA EOD EUR LU2082995734 BAW/UFN
LIF-600 RETAIL EOD EUR LU2082998670 BAW/UFN
AIS-A.MSCIUSAESGUS ETFDRC EUR LU2109786660 BAW/UFN
AIS-A.MSCI EUESGUS ETFDRC EUR LU2109786744 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
LIF-600 MEDIA EOA EUR LU1834988195 BAW/UFN
LIF-600 RETAIL EOA EUR LU1834988435 BAW/UFN
LIF-600 MEDIA EOD EUR LU2082995734 BAW/UFN
LIF-600 RETAIL EOD EUR LU2082998670 BAW/UFN
AIS-A.MSCIUSAESGUS ETFDRC EUR LU2109786660 BAW/UFN
AIS-A.MSCI EUESGUS ETFDRC EUR LU2109786744 BAW/UFN