DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 einen Wertminderungsbedarf in Höhe von 413 Millionen Euro auf den Goodwill identifiziert. Die Wertminderung entfällt auf die Geschäftsbereiche Flavors & Fragrances und Polymer Additives. Hintergrund der Wertminderung ist laut Lanxess eine in Teilen schwächer als erwartete Nachfrage in den besagten Geschäftsbereichen insbesondere für die Jahre 2023 und 2024. Darüber hinaus wird vorausschtlich bei der Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior eine materielle Wertminderung notwendig, die sich auf einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen dürfte. Die Wertminderungen sollen keine Auswirkungen auf das EBITDA vor Sondereinflüssen. Dieses werde sich 2023 voraussichtlich im Rahmen der Kapitalmarkterwartungen bewegen. Der Konsens für das EBITDA vor Sondereinflüssen liegt bei Vara derzeit bei 510 Millionen Euro. Lanxess legt seine Zahlen am 14. März vor.

TAGESTHEMA II

Apple wird kein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen. Das mit der Entwicklung befasste Team innerhalb des Konzerns sei informiert worden, dass Apple die Arbeit an einem Elektroauto - intern bekannt als "Projekt Titan" - einstellen wird, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Unterdessen werde das Unternehmen seine Investitionen im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) verstärken. Einige der Mitarbeiter von Projekt Titan werden ins KI-Team wechseln. Andere dürften entlassen werden. Bloomberg News hatte zuvor über die Apple-Pläne berichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

FREENET (18:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Umsatz 674 +1% 11 668 EBITDA 125 +7% 11 116 Ergebnis nach Steuern/Dritten 75 -- 8 -0,6 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,63 -- 8 0,00 Free Cashflow 72,1 +16% 6 62,0

Weitere Termine:

06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis

07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis

08:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis

09:00 DE/Flatexdegiro AG, Pressekonferenz zum Jahresergebnis

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,7 zuvor: 96,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,2 zuvor: -9,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,5 Vorabschätzung: -15,5 zuvor: -16,1 -US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,3% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,5% gg Vq 3. Quartal: +3,3% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- DAX-Future 17.607,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.085,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 17.989,00 -0,2% Nikkei-225 39.208,03 -0,1% Schanghai-Composite 2.994,14 -0,7% Hang-Seng-Index 16.587,41 -1,2% +/- Ticks Bund -Future 132,23 +12 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 17.556,49 +0,8% DAX-Future 17.627,00 +0,9% XDAX 17.588,04 +0,9% MDAX 25.964,82 +0,7% TecDAX 3.427,32 +0,8% EuroStoxx50 4.885,74 +0,4% Stoxx50 4.299,92 +0,2% Dow-Jones 38.972,41 -0,2% S&P-500-Index 5.078,18 +0,2% Nasdaq-Comp. 16.035,30 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,09 -35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der positiven Tendenz rechnen Händler am Mittwoch. Die Vorgaben aus den USA und Asien seien gemischt und zeigten eine Konzentration auf Einzelunternehmen. Bei den übergeordneten Themen rücken die Zinserwartungen wieder in den Vordergrund, denn am Donnerstag steht der PCE-Deflator auf dem Kalender. Er gilt als einer der wichtigsten Inflationsindikatoren, auf den auch die US-Notenbank achtet. Bei den Branchen stehen die Autohersteller besonders im Blick mit dem Ausstieg von Apple aus der Entwicklung von E-Autos. Dies könne positiv als Wegfall eines Konkurrenten oder negativ als geringe Erwartung an das Marktpotenzial gesehen werden, heißt es.

Rückblick: Fester - Für die Einzelwerte lieferte vielfach die Berichtssaison die Impulse. Buoygues stiegen um 8 Prozent in Reaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick. Casino haussierten um 43,3 Prozent, nachdem ein Gericht den Restrukturierungsplan des von Daniel Kretinsky geführten Konsortiums gebilligt hatte. Imperial Brands fielen um 4,8 Prozent. Den Anlegern missfiel, dass in Großbritannien nicht nur die Tabaksteuer erhöht wird, sondern auch eine neue auf E-Zigaretten eingeführt werden soll.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Der DAX mit 17.563 Punkten erneut ein Allzeithoch. Munich Re schlossen nach Vorlage der 2023er Zahlen, einem bestätigten Ausblick und einer Erhöhung der Dividende und der Aktienrückkäufe praktisch unverändert. Analysten hatten sich von den Ausschüttungen teils mehr erhofft. Puma gaben nach finalen Geschäftszahlen um 4,1 Prozent nach, obwohl der Kurs zunächst positiv auf die Zahlen reagiert hatte. Mit einem Plus von 1 Prozent wurden die Jahreszahlen 2023 von New Work quittiert. Gewinnmitnahmen verzeichneten die zuletzt gut gelaufenen Rüstungsaktien. Rheinmetall verloren 1,7 und Renk 3,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Lanxess standen wurden bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent niedriger gesehen nach der Mitteilung umfangreicher Wertminderungen (s. Tagesthema). Flatexdegiro legten um 2 Prozent zu. Das Unternehmen ist im vergangenen Jahr um 6 Prozent gewachsen und peilt auch 2024 eine Expansion an, wie es nachbörslich mitteilte.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Akteure neigten nach der jüngsten Rekordjagd weiter eher zu Gewinnmitnahmen als zu Käufen. Zudem hielten sich einige bereits zurück, weil am Donnerstag der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben auf dem Kalender steht, der für stärkere Impulse sorgen könnte. Das Preismaß wird von der US-Notenbank favorisiert im Hinblick auf den weiteren geldpolitischen Kurs. Argumente für baldige Zinssenkungen lieferten die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar, die deutlicher zurückgingen als erwartet. Außerdem schwächte sich die Stimmung unter den US-Verbrauchern im Februar ab. Apple schnellten im Verlauf nach oben und schlossen 0,8 Prozent höher. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple intern bekannt gegeben haben soll, dass es die Bemühungen zum Bau eines Elektroautos einstellt werden und nun verstärkt in KI investiert werde. Unitedhealth schlossen mit einem Minus von 2,3 Prozent. Das US-Justizministerium hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Konzern eingeleitet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,69 -3,8 4,72 26,7 5 Jahre 4,31 -0,1 4,31 31,1 7 Jahre 4,33 +1,1 4,32 35,9 10 Jahre 4,31 +2,6 4,28 42,6 30 Jahre 4,44 +4,4 4,40 47,1

Am Rentenmarkt tat sich wenig. Auch hier machte sich Zurückhaltung vor den Preisdaten am Donnerstag breit.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0827 -0,2% 1,0846 1,0849 -2,0% EUR/JPY 163,07 -0,1% 163,22 163,18 +4,8% EUR/CHF 0,9531 -0,0% 0,9531 0,9538 +2,7% EUR/GBP 0,8552 +0,0% 0,8549 0,8552 -1,4% USD/JPY 150,61 +0,1% 150,49 150,39 +6,9% GBP/USD 1,2659 -0,2% 1,2686 1,2685 -0,5% USD/CNH 7,2154 +0,0% 7,2139 7,2116 +1,3% Bitcoin BTC/USD 57.162,50 +0,4% 56.952,32 56.842,15 +31,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich kaum verändert. Auch hier waren die Blicke auf den PCE-Deflator am Donnerstag gerichtet.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,49 78,87 -0,5% -0,38 +8,4% Brent/ICE 83,25 83,65 -0,5% -0,40 +8,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach anfänglichen Verlusten erneut zu um bis zu 1,4 Prozent. Laut der Bank of America dürften die Ölpreise kurzfristig einen Boden gefunden haben. Die Ölnachfrage dürfte bis 2025 aufgrund der strukturellen Veränderungen der Energiewende in verschiedenen Sektoren aber zu einem langsameren Wachstumspfad führen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.031,35 2.030,33 +0,1% +1,02 -1,5% Silber (Spot) 22,46 22,48 -0,1% -0,02 -5,5% Platin (Spot) 888,53 893,00 -0,5% -4,47 -10,4% Kupfer-Future 3,83 3,84 -0,2% -0,01 -1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 5,50 Prozent gelassen.

LUFTHANSA

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten einzelner Unternehmen des Konzerns zum mehrtägigen Warnstreik von Mittwoch bis Freitag auf. Zum dreitägigen bundesweiten Streik aufgerufen sind Beschäftigte der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training.

SCOUT24

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22 Umsatz 133 +15% 133 +16% 115 EBITDA* 79 +19% 79 +19% 67 EBITDA-Marge* 59,9 -- 59,1 -- 57,7 Ergebnis nach Steuern 52 +19% -- -- 44 Ergebnis je Aktie 0,71 +20% -- -- 0,59 * aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

2024 will das Unternehmen weiter wachsen und operative Skaleneffekte erzielen, nannte jedoch zunächst keine konkrete Prognose.

FLATEXDEGIRO

hat den Umsatz 2023 um 6 Prozent auf 390,7 (Vorjahr: 368,5) Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA legte um 7 Prozent auf 154,4 Millionen Euro zu, das bereinigte Konzernergebnis um 4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr strebt Flatexdegiro eine Umsatzsteigerung um 5 bis 15 Prozent und eine Steigerung des Konzernergebnisses um 25 bis 50 Prozent an. Das Unternehmen will der kommenden Hauptversammlung erstmalig die Ermächtigung zum Aktienrückkauf von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals sowie zusätzlich eine Dividende von 4 Cent je Aktie vorschlagen.

APPLE

gibt laut einem Bloomberg-Bericht die Pläne zum Bau eines Elektroautos auf.

EBAY

hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal und dem Ausblick auf das laufende erste Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen.

LINDE

erhöht die Quartalsdividende um 9 Prozent auf 1,39 Dollar.

