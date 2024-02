Devisenhandel und CoT-Daten mit Dirk Friczewsky und Salah Bouhmidi heute um 18.30 - Jetzt noch anmelden

Manche Daten lassen sich im CoT-Bericht einsehen und bewerten: In den USA sind die großen Handelsgesellschaften wie Hedgefonds, CTAs und weitere Großakteure an den Terminbörsen meldepflichtig. Die "Big Boys" müssen ihre Positionen melden und somit offenlegen. Auf diese Weise kann sich jeder Marktteilnehmer ein Bild beispielsweise über das britische Pfund machen und ablesen, ob die Gruppe der Spekulanten massiv "long" oder eben extrem "short" positioniert ist. Dirk Friczewsky und Salah-Eddine Bouhmidi präsentieren Ihnen die CoT-Daten, wie man diese liest und halten nach Gelegenheiten im Markt Ausschau. - Heute, 28.02.2023, um 18:30 Uhr. Jetzt anmelden! Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.