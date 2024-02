News von Trading-Treff.de Ein starker DAX liess sich von schwachen US Börsen nicht beeindrucken, setzt sich das heute fort? DAX vs. DOW 1:0 - Der Rückblick Gestern sah es nach einem klaren Shorttag aus, bevor die Märkte eröffneten. Der DAX stieg allerdings ab 08:00Uhr bis 14:00Uhr auf 17550 an. Mit US Eröffnung stieg er sogar noch weiter an obwohl der DOW 200 Punkte nachgab! Eine sehr seltene Konstellation. Spekulationen im Nachhinein, warum das ...

