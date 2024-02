The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2024ISIN NameXS1958656552 INTESA SANP.19/29 FLR MTNDE000LB2BPM0 LBBW FZA 22/24DE000DW6C755 DZ BANK IS.A2194DE000A30V2C0 KRED.F.WIED.23/33 MTNXS2308171383 AMERICA MOV. 21/24 ZO CVNO0010991987 AIRSWIFT GLB 21/25 FLRXS2306557401 FANTASIA GRP 21/24 REGSXS2108075784 GREENL.G.I. 20/24 MTNDE000LB2BPJ6 LBBW FZA 22/24XS2294854745 GOLDSTORY 21/26 REGSUS89114QCQ91 TORON.DOM.BK 21/24 MTN CXS2308199392 SAUDIARABIEN 21/24 MTNXS2297057767 CDBL FDG 2 21/24 MTNXS2306518098 DEV.BK.JAPAN 21/24 MTNUS17275RAN26 CISCO SYSTEMS 14/24DE000SLB8486 LDSBK.SAAR IHS S.848XS2302544353 FAR E.HORIZ. 21/24 MTNDE000HLB4WE3 LB.HESS.-THR. IHS 19/24XS1373293106 LB HESS.-THUER. 16/24US29717PAP27 ESSEX PORTFOLIO 15/25US96950FAM68 WILLIAMS COMPA. 14/24US166764BT68 CHEVRON 17/24FR0013375797 ARKEA HOME LOANS 18-24MTNUS38141GVM31 GOLDMAN SACHS GRP 14/24DE000DK0B0C2 DEKABANK DGZ IHS.S.7241XS1875275205 NATWEST GROUP 18/25 FLRXS1958644038 CO. RABOBK 19/24 MTNDE000A18W7S0 UNICR.BK AUS. 16/24ZO MTNCH0314209351 UBS GROUP 16/24AT0000A1JWW7 ERSTE GP BNK16-24 FLR1497