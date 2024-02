Innocan Pharma: Countdown zu dem Mega-Meldungen!

Anzeige / Werbung

Zwei bedeutende News kann man zeitnahe erwarten. Zum einen der offizioelle Start der FDA-Zulassung für ihre LPT-Plattform, der Anti-Opioid Schmerzhoffung für die Welt.

Zum anderen die Jahresabschlusszahlen 2023. Jede Meldung hat für sich die Kraft den Kurs der Aktie aus dem Seitwärtstrend zu katapultieren und eine Rallye auszulösen!

Ein weiterer wichtiger Baustein, jetzt kurz bevor InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) den FDA-Zulassungsprozess startet! Gewappnet mit einem riesigen Datensatz aus den Spezies-übergreifenden Tierversuchen kann man den verschiedenen Zulassungsphasen mit großer Zuversicht entgegenfiebern. Speziell die Pharmakokinetik ist ein essentieller Baustein für das geplante Vorhaben.

Pharmakokinetik, manchmal auch beschrieben als "was der Körper mit dem Arzneimittel macht", bezeichnet den Weg eines Arzneimittels in den, durch den und aus dem Körper heraus, den Zeitverlauf von Resorption. Quelle

Aktuell: Innocan Pharma Announces LPT-CBD maintains its prolonged release following a Pharmacokinetic study in Rabbits.

Innocan Pharma gibt Pharmakokinetik-Studienergebnisse bekannt, die eine langanhaltende Freisetzung von LPT-CBD im Kaninchenmodell bestätigen

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich, die aktuellen Erkenntnisse aus seiner Pharmakokinetikstudie zur LPT-CBD-Plattform an Kaninchen bekannt zu geben.

Die grundlegende Wirkungsweise der LPT-CBD-Plattform besteht in deren Fähigkeit, CBD langsam im Blutkreislauf freizusetzen. Studien, die an verschiedenen Tiermodellen wie Mäusen, Hunden, Ziegen und Schafen durchgeführt wurden, bestätigten eine langanhaltende Pharmakokinetik von CBD über zum Teil mehrere Wochen. Die jüngste Studie des Unternehmens, die an Kaninchen durchgeführt wurde, lieferte zusätzliche Daten, die für eine langanhaltende Exposition von CBD nach einer einzigen subkutan verabreichten LPT-CBD-Injektion sprechen.

Das Unternehmen sieht sich durch diese Studienergebnisse ermutigt, da sie den Ansatz bestätigen, den das Unternehmen mit seiner LPT-Plattform verfolgt. Die Ergebnisse von Studien mit verschiedenen Organismen, denen das liposomale CBD des Unternehmens injiziert wurde, haben durchwegs gezeigt, dass nach nur einer Injektion ein nachweisbarer CBD-Spiegel wochenlang aufrechterhalten werden kann. Das Unternehmen wird in naher Zukunft mit Studien am Menschen fortfahren.

Die Pharmakokinetik (PK) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Bioverfügbarkeit und des Expositionsniveaus eines bestimmten Arzneimittels. Parameter wie die maximale Arzneimittelkonzentration im Blut (cMax), die Zeit bis zum Erreichen von cMax (Tmax) und die Halbwertszeit des Wirkstoffs werden anhand von Daten berechnet, die aus der Blutanalyse des Wirkstoffs über einen bestimmten Zeitraum gewonnen wurden.

Die gesammelten PK-Parameter helfen, zusammen mit anderen Tests dabei, die erforderliche Dosis eines Arzneimittels zu bestimmen, um eine maximale therapeutische Wirkung zu erzielen. In der an Kaninchen durchgeführten Studie wurden die Tiere bis zu 11 Tage lang zur Blutanalyse des Arzneimittels gesammelt. Wie erwartet zeigten die Tiere eine anhaltende CBD-Konzentration in ihrem Blut, die über den gesamten Testzeitraum anhielt. Dies steht im Zusammenhang mit PK-Ergebnissen anderer Spezies und unterstützt die lange CBD-Exposition und die Notwendigkeit nur einer einzigen LPT-CBD-Injektion, um ein langes und breites therapeutisches Fenster für CBD zu erhalten.

NEWS-FAZIT:

Lange Rede, kurzer Sinn - egal ob Ratte oder Hund, ob Kaninchen oder Ziege, ob Maus oder Schaf, jeder Organismus, egal ob groß oder klein, zeigt das selbe Verhalten auf eine LPT-Injektion. Das enthaltene CBD wird über einen langen Zeitraum verzögert freigesetzt. Bei oraler Einnahme ist es schon nach wenigen Stunden vom Körper abgebaut und kann so seine bekannt entzündungsmemmende bzw. schmerzstillende Wirkung nicht entfalten.

Durch die LPT-Methode, CBD in Liposomen gebettet, wird durch eine einzige Injektion ein anhaltender CBD-Spiegel gewährleistet. Somit kann das CBD sein volle Wirkkraft entfalten.

Zur Erinnerung: Eine Injektion, ein Monat kein Epilepsieanfall! Eine Injektion, ein Monat deutliche Schmerzlinderung. Die Wirkungen haben sich MEHRMALS in Tierversuchen gezeigt, wo konventionelle Medikamente ERFOLGLOS angewendet wurden. Die LPT-Methode, bei der CBD-Moleküle in Liposomen "verpackt" und einmal im Monat intramuskulär injiziert werden, erscheint also als der Schlüssel, zahlreiche Erkrankungen wirksam bekämpfen zu können. - Und das dann auch noch ohne Nebenwirkungen bei voller Wirkung (Langzeitstudie)! Für dieses Präparat wird nun der Zulassungsprozess der FDA initiiert. Speziell in der Schmerztherapie könnte4 diese Methode der Opioid-Krise in den USA entgegenwirken!

Ein Einstieg vor dem erwarteten FDA-Zulassungsprozess, welcher zeitnahe ertwartet wird, könnte möglicherweise eine gute Investment-Idee sein! Meinung Redaktion

BEEINDRUCKENDE ZAHLEN

Aber InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ist KEIN kapitalverschlingendes Biotech-Unternehmen. - Man zeigt den Aktionären auch eine beeindruckende Umsatzsteigerungskurve. Die Umsätze werden durch rezeptfreie CBD-Medikamente bzw. CBD-Schönheitsprodukte mit wissenschaftlichem Hintergrund erzielt: Die Umsätze von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) explodieren förmlich. In Q1 2022 lag der Quartalsumsatz bei 250.000 USD - im 4. Quartal 2024 beträgt dieser (lt. Auskunft des Unternehmens) schon fast 5 Mio. USD. Das bedeutet, dass sich die "Revenues" in diesem Zeitraum grob ver-20-facht haben.

Q4 2024 ist ein vorläufiges Ergebnis ohne offiziellem Abschluss

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO

LPT-BEHANDLUNG VON ARTHRITIS

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) veröffentlichte zuletzt die komplette Arthritis-Studie im Frontiers Magazin, sodass diese von anderen Wissenschaftlern eingesehen und überprüft werden kann. Dieser Schritt wird getan, wenn alle Erkenntnisse einer eingehenden Prüfung der wissenschaftlichen Gemeinschaft standhalten! Ein echter Meilenstein in der Geschichte dieses Unternehmens!

INNOCAN PHARMA ANNOUNCES CLINICAL STUDY RESULTS: EVIDENCE OF REDUCED OSTEOARTHRITIS PAIN IN DOGS AFTER LIPOSOMAL CBD INJECTION

Die Studie hebt hervor, dass nach einer einzelnen subkutanen Dosis von liposomalem CBD sechs Wochen lang CBD-Plasmaspiegel nachgewiesen werden konnten, was bei minimalen Nebenwirkungen zu einer wirksamen Schmerzlinderung führte, was zu einem verbesserten Wohlbefinden der betroffenen Hunde führte.In der Studie wurden sechs Hunde mit natürlich vorkommender Arthrose, die auf herkömmliche Medikamente nicht ansprachen, mit einer einzigen Injektion von fünf mg/kg liposomalem CBD (zusätzlich zu ihren Routinemedikamenten) behandelt. Bei den Hunden kam es zu einem deutlichen Rückgang der Schmerzintensität und zu einem Anstieg der Aktivität.

"Wir haben Goody als Hund mit zahlreichen Gelenkproblemen bei uns aufgenommen. Er konnte ohne Gelenkaufwärmung und Massage nicht mehr aufstehen. Es war wirklich traurig mit anzusehen, dass er sein Leben nicht genießen konnte. Nachdem Goody die liposomalen CBD-Injektionen erhalten hatte, war es, als wäre ein neuer Hund in unser Leben getreten. Immer wieder steht er auf und genießt sein Leben mehr denn je. Wir beschweren uns sogar manchmal, dass er zu lebendig ist. Die ganze Zeit lächelt er, als hätte er jede Menge Spaß. Wir könnten nicht glücklicher sein." (Quelle) - Beachten Sie das Youtube Video zu "Goody"

LPT-BEHANDLUNG VON EPILEPSIE

INNOCAN PHARMA REPORTS ANOTHER SUCCESSFUL RESULT FROM A PRE-CLINICAL STUDY ON A DOG SUFFERING FROM REFRACTORY (DRUG-RESISTANT) EPILEPSY FOLLOWING LPT TREATMENT

Der behandelte Hund in der Studie ist ein vier Jahre alter, intakter Border-Collie-Rüde mit einem Körpergewicht von 22 kg, der an refraktärer idiopathischer (medikamentenresistenter) Epilepsie leidet. Der Hund wurde mit drei Antiepileptika behandelt, litt jedoch immer noch mehrmals im Monat unter Anfällen und wurde etwa einmal im Monat ins Krankenhaus eingeliefert, um epileptische Cluster (häufige Anfallsereignisse, d. h. alle paar Stunden) durch intravenöse Medikamente zu stoppen. Der Hund wurde mit mehreren Injektionen der LPT (CBD Loaded Liposome Platform) von Innocan Pharma im Abstand von 4 Wochen zwischen den Injektionen behandelt. Während der mehrmonatigen Versuchszeit musste der Hund nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Darüber hinaus erlitt der Hund seit der letzten LPT-Injektion 9,5 Wochen lang keinen Anfall.

LPT-FAZIT:

Die LPD-Technologie sind CBD-Moleküle in Liposome eingebettet, die durch intramuskuläre Injektion verabreicht werden. Die Methode ist zum Patent angemeldet und genießt dadurch schon einen Schutz gegen Nachahmer. Anders als bei oraler Einnahme von CBD, das nach wenigen Stunden vom Körper vollständig abgebaut wird, entsteht durch LPD ein mehrwöchiger CBD-Spiegel im Körper, der es ermöglicht, dass das CBD seine bekannt starke entzündungshemmende Wirkung besser entfalten kann.

Dass der Ansatz der Forscher im Dienste von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) sehr vielversprechend ist, beweisen eben diese publizierten Ergebnisse aus den Versuchen mit großen Säugetieren - und man auch kein Hehl daraus, dass man mit der Zwischenstation in der Tiermedizin schlussendlich auch Menschen mit dieser Methode behandeln möchte:

Der Träger des "israelischen Nobelpreises" ist der LPD-Chefwissenschaftler von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW):

Medicaldaily

Die LPD-Plattform: Warum sie funktionieren kann!? - CBD, der nicht-psychoaktive Bestandteil der Cannabispflanze, ist bekannt dafür, Entzündungen aller Art bekämpfen zu können. Das Problem, dass sich aber bei der konventionellen Anwendung zeigt, ist, dass der Körper unverzüglich beginnt, das CBD wieder abzubauen, oft noch BEVOR es seine volle Wirkung entfalten kann!

Quelle: Innocan Pharma

Mit der LPD-Verabreichungsplattform von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) kann man diesen Missstand, wie in der Grafik gezeigt, komplett eliminieren. - Eine einzige intramuskuläre Injektion reicht für bis zu vier Wochen, um einen offenbar wirksamen CBD-Spiegel zu gewährleisten!

REZEPTFREIE CBD PRÄPARATE

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldete, dass 95% der Tester bei Verwendung des Relief & Go -Schmerzlinderungsspray eine Schmerzreduktion erfahren (News).

Bestes Produkt gegen meine Schmerzen wegen Lupus SLE. Ich habe lange nach einem Mittel gesucht, das mir bei meinen Schmerzen während Lupus-Attacken helfen würde. Mir wurden verschiedene Opiate verschrieben. Nichts half. Mit Opiaten habe ich fünf schlechte Tage vor mir. Mit dem Spray lassen die Schmerzen nach einigen Stunden nach und die Episode selbst ist nach zwei Tagen vorbei. Vielen Dank. Quelle: Innocan Shop

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldete, dass sein SHIR Premium-CBD-Gesichtsserum in einer klinischen Studie Falten bei einer vierwöchigen Behandlung um 90% reduziert hat (News).

Vorher-/Nacher-Faltenbild nach einer SHIR Behandlung

https://shirbeauty.com/

"Durchbruch von Innocan Pharma: Behandlung zur Linderung diabetischer Füße zeigt bemerkenswerte Wirksamkeit"

Quelle: Market Herald

Dieser Artikel wurde anlässlich der letzten Pressemitteilung (Innocan Pharma Announces Promising Successful Results in Efficacy Trial of Diabetic Foot Relief Treatment) verfasst, die sensationelle Studienergebnisse publik gemacht hat. Der Redakteur von Market Herald schreibt weiter:

Ergänzt man die Aussage durch die genauen Daten aus der Pressemitteilung (Link), vergleicht diese mit potentiellen Konkurrenten, zeichnet sich ein geradezu sensationelles Bild ab:

GEHWOHLn (nach 6 Wochen) INNOCAN (nach 1 Woche) Hautfeuchtigkeit +12% +58,8% Wasserverlust -14% - 34,3%

Quelle: Innocan Daten, Gehwohl

Wieder einmal wird klar, ganz genau wie bei dem Innocan-Schmerzpräparat, aber auch bei der Innocan-Pflegecreme, dass hier keine Quacksalber arbeiten, sondern echte Wissenschaftler, die ihre Arbeit auch überprüft wissen wollen. Und Wenn die Hautfeuchtigkeit durch das InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-Produkt nach einer Woche Anwendung um fast 60%[!!!!] ansteigt, dann ist man versucht, dieses Präparat fast als Wunderwaffe gegen die üblen, schlecht heilenden Wunden, die durch den diabetischen Fuß verursacht werden, zu bezeichnen.

BLUECHIP-POWER

Die InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-Besatzung, die selbst viele Bluechip-Unternehmen vor Neid erblassen lassen könnte, hat die Weichen für einige Biotech-Innovationen gestellt, die es möglich machen könnten, dringende medizinische Probleme gut behandelbar und vielleicht sogar heilbar zu machen. Durch die Kombination von CBD mit Liposomen (LPD-Technologie) oder CBD mit Exosomen (CLX-Technologie) adressiert man viele Entzündungserkrankungen, Schmerzen und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Erste Studien in beiden Bereichen verliefen bislang mehr als nur vielversprechend.

Das Management und der wissenschaftliche Beirat dieses Unternehmens sind so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron : Ex- Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA - Börsenwert 11 Mrd. USD) ;

: Ex- ; Yoram Drucker : Gründer von Pluristem (NASDAQ: PSTI) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI) .

: Gründer von . CEO Iris Bincovich : führte die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität;

: führte die in die Internationalität; Prof. Chezy Barenholz : Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien , von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen;

: Autor von und Co-Erfinder von über , von der zwei dem Krebsmedikament von zugrunde liegen; CTO Nir Avram: Ex Perrigo (NASDAQ: PRGO) mit mehrere Patenten;

Ex mit mehrere Patenten; Beirat Richard Serbin Ex Executive Vice President of Corporate Development von Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) ;

Ex Executive Vice President of Corporate Development von ; Beirat Izhar Shay bis 2021 Minister für Wissenschaft und Technologie in Israel;

bis 2021 Minister für Wissenschaft und Technologie in Israel; Projektmanager für Forschung und Entwicklung Dr. Eyal Kalo, ehemaliger Forschungsgruppenleiter bei Beckmann-Coulter.

FAZIT:

Ich denke, dass es nicht schwer fällt, das gewaltige Potential, das in InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) steckt, zu erkennen. Ein Investment könnte Gewinne erzielen, die außerhalb der allgemeinen Vorstellungskraft liegen.

Helmut Pollinger

