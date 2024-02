Der DAX hat seine Rekordjagd am gestrigen Dienstag fortgesetzt und ist dabei erstmals in seiner Geschichte über 17.500 Punkte gestiegen. Rückblick: Die deutschen Blue Chips bleiben auf Rekordkurs - mit der gestrigen Sitzung legte der Leitindex nicht nur 0,8% auf einen Endstand bei 17.556 zu, sondern übersprang auch erstmals in der Historie die 17.500er-Marke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...