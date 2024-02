Hannover (www.anleihencheck.de) - Laut EZB hat sich die Kreditvergabe der Banken im Euroraum an Unternehmen binnen Jahresfrist kaum verändert (+0,2%), so die Analysten der Nord LB.Im Dezember habe die Darlehensvergabe an Unternehmen bei 0,5% gelegen. In der jüngsten EZB-Umfrage würden die Banken für Q1/2024 eine leichte Belebung bei den Firmenkrediten signalisieren. ...

