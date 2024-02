Der Fallen Angel Beyond Meat hat sich an der Börse mit einem Kursfeuerwerk zurückgemeldet. Die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten ging am Dienstag nach Quartalszahlen durch die Decke - zwischenzeitlich konnten die Anleger ihr Geld verdoppeln. Aber ist die Veggie-Lust der Börsianer nachhaltig?Beyond Meat erlöste im vierten Quartal 73,7 Millionen Dollar, was zwar einen Rückgang von acht Prozent bedeutete, aber merklich über den Erwartungen der Analysten von 66,8 Millionen lag. Die Verkäufe ...

