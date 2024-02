Der Fleischalternativen-Anbieter Beyond Meat hat am Dienstagabend seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Konzern steckt weiter in der Verlustzone, konnte mit beim Umsatz aber positiv überraschen. Nach Bekanntgabe des Ausblicks legte die Aktie nachbörslich einen Kurssprung von mehr als 80 Prozent hin.Im vierten Quartal konnte Beyond Meat mit einem Umsatz von 73,7 Millionen Dollar die Analystenerwartungen ...

