© Foto: Nel Asa Media



NEL ASA hat im abgelaufenen Quartal den Verlust deutlich verringern können und gleichzeitigt den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Nun wird eine Abspaltung der Kraftstoffsparte geprüft. Der norwegische Wasserstoffpionier NEL ASA hat in einem aktuellen Geschäftsbericht positive Signale an den Markt gesendet. Mit einem Quartalsverlust von 0,06 norwegischen Kronen je Aktie im vierten Quartal 2023 übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen minimal, die einen Verlust von 0,062 Kronen pro Aktie prognostiziert hatten. Dies stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal dar, in dem ein Verlust von 0,46 norwegischen Kronen je Aktie verzeichnet wurde. Der Umsatz des …