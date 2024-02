Invesco bietet das Engagement in US-Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten.27. Februar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag sind vier neue Exchange Traded Funds von Invesco auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Mit den vier neuen Renten-ETFs erweitert Invesco seine Produktpalette im Bereich US-Staatsanleihen um thesaurierende Anteilsklassen auf die Bloomberg US Treasury Index-Reihe.Anleger*innen können in festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Staatsanleihen ...

