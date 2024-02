Immer wieder munkelte es allerorts, dass APPLE an einem E-Auto tüftele. Angeblich hatte APPLE Zulieferern schon Prototypen gezeigt und es wurde angedeutet, dass der Computergigangt den Sportwagenbauer McLaren kaufen könnte. Dann wieder hieß es, dass APPLE doch erst Software zum autonomen Fahren entwickeln wolle. Egal was man gehört hat: Es gehört der Vergangenheit an! Die zuletzt rund 2.000 Mitarbeiter des Projekts wurden am Dienstag über das Ende informiert. APPLE selbst kommentiert verschiedene Berichte darüber nicht. Aber es ist auch bekannt, dass der Kozen sich bei potenziellen künftigen Produkten traditionell bedeckt. So liefen auch jahrelange Spekulationen über einen APPLE-Fernseher ins Nichts - ohne dass sich der Konzern jemals dazu geäußert hätte. Definitiv bekannt war nur, dass APPLE bis zuletzt zu selbstfahrenden Fahrzeugen umgebaute Testwagen im Silicon Valley auf die Straße schickte. Ein Teil der Entwickler aus APPLES Auto-Team soll künftig an Software mit Künstlicher Intelligenz arbeiten - da gibt es ja auch genug zu tun.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



