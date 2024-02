Als am 22. Februar Gerüchte aufkamen, dass Adnoc nun doch bereit sei, einen höheren Preis für die Übernahme von Covestro (WKN: 606214) zu zahlen, zog der Kurs an. Aktuell notiert die Aktie bei knapp 50 € - das entspricht einem Kursgewinn von +6% seit dem 21. Februar. Bisher war von einem Übernahmepreis von 60 € die Rede. Was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung? Covestro vorgestellt Covestro ist ein Werkstoffhersteller, der als Abspaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...