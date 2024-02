An der Börse ist der Konjunktiv häufig anzutreffen. Könnte, hätte oder müsste sind in Zusammenhang mit Aktien meist genutzte Begriffe. Die nächsten Aufwärtsziele bei den Aktien von Heidelberger Druckmaschinen fallen daher auch unter dieser Wortwahl. Sie müssten in Kürze erreichbar sein. Ob es so kommt, hängt von einer wichtigen Kursmarke und von der Stimmung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...