EQS-Media / 28.02.2024 / 09:16 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Manuela Spörl folgt ab März 2024 auf Klaus Steger als CEO der ERWO Holding AG und Hoftex Group AG Schwaig bei Nürnberg/Hof, 28. Februar 2024 - Die ERWO Holding AG ("ERWO Holding"), Obergesellschaft der Südwolle Group, eines führenden Herstellers von Kammgarnen, sowie die Hoftex Group AG ("Hoftex Group"), eine mittelständisch strukturierte Gruppe von Unternehmen der Textilindustrie, haben heute die Berufung von Manuela Spörl (51) zur neuen CEO mit Wirkung vom 1. März 2024 bekanntgegeben. Sie folgt in dieser Funktion auf Klaus Steger, der - wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt - nach Erreichen des 65. Lebensjahres gemäß einer familien- und unternehmensinternen Altersregelung planmäßig aus dem Vorstand beider Unternehmen ausscheidet. Zeitgleich mit dem Führungswechsel an der Spitze beider Unternehmen übernimmt Daniel Köster (44) das Amt des CFO von Manuela Spörl. Damit ist der im Zeichen von Kontinuität stehende Führungswechsel an der Spitze beider Unternehmen vollzogen. Der Vorstand von ERWO Holding und Hoftex Group besteht mit Manuela Spörl und Daniel Köster künftig aus zwei Personen. Die studierte Diplom-Betriebswirtin Spörl ist bereits seit dem Jahr 2000 für die Hoftex Group tätig. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Bereich Konzern-Controlling, 2012 wurde sie zur Referentin des Vorstandes ernannt. 2015 wurde ihr Prokura erteilt, es folgten schließlich die Schritte zur CFO der Hoftex Group 2020 und zur CFO der ERWO-Gruppe 2022. Der ausgewiesene Finanzexperte und studierte Diplom-Kaufmann Daniel Köster (44) wurde bereits im vergangenen November in den Vorstand von ERWO Holding und Hoftex Group berufen. Köster verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung in Finance, Accounting, Treasury, Steuern und Controlling und fungierte zuletzt seit Ende 2019 als Group CFO beim niedersächsischen Familienunternehmen Stiebel Eltron, wo er in dieser Funktion auch Mitglied der Geschäftsleitung war. In fast vier Jahrzehnten prägte Klaus Steger maßgeblich die erfolgreiche Ausrichtung der Unternehmensgruppe Klaus Steger trat 1985 in das Unternehmen ein und wurde 1990 in den Vorstand der ERWO Holding (damals noch Südwolle OHG, ab 1989 Südwolle AG, seit 2001 dann ERWO Holding) berufen. Bereits in die ersten Jahre seiner rund 40-jährigen Amtszeit fallen eine Reihe von strategisch bedeutenden Weichenstellungen für die heutige Unternehmensgruppe, die er gemeinsam mit seinem Cousin Hermann Steger bis zu dessen Ausscheiden aus dem Unternehmen im Jahr 2008 verantwortete. Dazu gehören etwa die Eröffnung neuer Werke in Deutschland und Europa, die Expansion des Unternehmens nach China und Vietnam, die Übernahme der Textilgruppe Hof im Jahr 1997 (seit 2013 Hoftex Group) und die Internationalisierung des Geschäftsbereichs Technische Textilien der TENOWO GmbH sowie die Übernahme der italienischen Firmen SAFIL und GTI im Jahr 2015. Unter seiner Führung baute die Unternehmensgruppe weltweit ihre Produktionsstandorte aus und vollzog die erfolgreiche Markteinführung zahlreicher neuer Marken. Im Ergebnis wuchs die Gruppe seit 1985 auf heute rund 4.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 665 Mio. Euro im Jahr 2022. Künftig wird sich Klaus Steger verstärkt um seine Aufgaben innerhalb der International Wool Textile Organisation (IWTO) kümmern, zu deren Präsidenten er im Mai 2023 gewählt wurde. Seine Amtszeit in diesem Verband geht bis 2026. Die IWTO setzt weltweit Standards in der Wolltextilindustrie. Seit 1930 vertritt sie die gesammelten Interessen des weltweiten Wollhandels und sichert durch Forschung, Bildung und Wissensaustausch eine nachhaltige Zukunft für Wolle. Mit 36 Mitgliedern in 24 Ländern vertritt sie alle Wertschöpfungsstufen der Wolltextilproduktion. Manuela Spörl, künftige CEO der ERWO Holding und der Hoftex Group, sagte: "Klaus Steger hat unsere gesamte Unternehmensgruppe nach innen und nach außen nachhaltig positiv geprägt. Durch sein Gespür für zukünftige Entwicklungen, gepaart mit der Nähe zur Branche, hat er in einem sich kontinuierlich verändernden Textilmarkt stets wichtige und vor allem auch richtige unternehmerische Akzente gesetzt, um unsere Unternehmensgruppe zukunftssicher aufzustellen. Dabei waren ihm die Belange und Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer besonders wichtig. Mitarbeiterzufriedenheit und gute Arbeitsbedingungen in einem sozial verträglichen Umfeld an allen Standorten der Welt waren ihm stets ein persönliches Anliegen. Im Namen des Vorstands danke ich Klaus Steger für sein nahezu vier Jahrzehnte andauerndes Wirken im Vorstand unserer Unternehmensgruppe und wünsche ihm persönlich alles Gute sowie Erfolg und Erfüllung für alle Vorhaben." # # # Über die ERWO Holding AG Die ERWO Holding AG fungiert als Obergesellschaft der Südwolle Group, in der die Kammgarnaktivitäten des Konzerns gebündelt sind, und der ERWO Immobilien und Beteiligungen GmbH & Co. KG, in der die Immobilienaktivitäten betreut werden. Die ERWO Holding AG ist darüber hinaus maßgeblich an der Hoftex Group AG beteiligt. Über die Hoftex Group AG Die Hoftex Group AG mit Hauptsitz in Hof (Bayern) fungiert als Holding einer mittelständisch strukturierten Gruppe von Unternehmen der Textilindustrie. Die Gruppe erzielte 2022 einen Konzernumsatz von 153,8 Mio. Euro. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Hoftex Group prägt seit rund 170 Jahren die internationale Textilindustrie. Hauptaktivitäten der Gruppe sind die Herstellung von Farbgarnen, die Erzeugung von Roh- und Buntgeweben sowie von Dekostoffen und die Produktion von Vliesstoffen für technische Anwendungen und die Bekleidungsindustrie. In ihren drei Geschäftsbereichen Hoftex (yarns & fabrics), Tenowo (nonwovens) und Neutex (home decoration) bündelt die Gruppe eine in der Textilbranche einmalige Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs-Expertise. Die Hoftex Group AG unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, Europa, Nordamerika sowie in China und beliefert mit ihren Produkten führende Unternehmen der Automobil-, Textil- und Konsumgüterindustrie sowie des Handels. Die Aktien der Hoftex Group AG notieren im Small- und MidCap-Segment m:access der Bayerischen Börse München. Über die Südwolle Group Die Südwolle Group ist ein führender Hersteller von Kammgarnen für Weberei, Rund- und Flachstrickprodukte in reiner Wolle und Wollmischungen. Die 1966 gegründete Südwolle Group mit Sitz in Schwaig bei Nürnberg beschäftigt an ihren Produktionsstandorten in Deutschland, Bulgarien, China, Vietnam, Italien, Polen und Rumänien rund 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen der Produktbereiche Südwolle (Webgarne), Biella Yarn (Flachstrickgarne), Yarn in Motion (Rundstrickgarne), Richter (Strumpfgarne), Stöhr (Technische Garne), GTI (Luxuriöse Garne) und Soey (Airjet-Garne) produziert das Unternehmen sowohl große Mengen Standardgarne als auch individuell entwickelte Qualitäten. Mit einer weltweiten Produktionskapazität von jährlich 26.000 Tonnen in der Spinnerei, 11.000 Tonnen in der Färberei und 7.000 Tonnen in der Ausrüstung von Wolle erzielte die Südwolle Group im Jahr 2022 einen Umsatz von 508 Mio. Euro. Pressekontakt Charles Barker Corporate Communications GmbH Tobias Eberle, +49 69 79 40 90-24 Dr. Tobias Anslinger, +49 69 79 40 90-41 SWGHTG@charlesbarker.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Hoftex Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen



28.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com