Mehr als 300,000 deutsche Adressen liegen in Überschwemmungsgebieten. In Sachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz sind laut einer Auswertung im Auftrag des GDV besonders viele Gebäude gefährdet. Der Branchenverband fordert umfassende Maßnahmen von der Politik, um der Gefahr entgegenzuwirken. Laut einer Untersuchung im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) liegen rund 323.000 Adressen hierzulande in hochwassergefährdeten Gebieten. Die VdS Schadenverhütung GmbH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...