Die Porr hat von der Bundesanstalt für lmmobilienaufgaben (BlmA) den Zuschlag als Generalunternehmerin für den Bau eines neuen Büro- und Verwaltungsgebäudes für den Deutschen Bundestag erhalten. CEO Karl-Heinz Strauss: "Das Elisabeth-Selbert-Haus für den Bundestag in Berlin ist in mehrfacher Hinsicht ein bedeutendes und herausforderndes Neubauprojekt. Es erfordert eine Vielzahl von unterschiedlichen Expertisen. Die Porr kann dabei ihr breites Leistungsspektrum besonders gut einsetzen." Das nachhaltige Konzept sieht den Einsatz alternativer Energien wie Geothermie und Photovoltaik vor und wird effizienzoptimiert mit LEAN Construction errichtet. Das Parlamentsgebäude an der Ecke Unter den Linden - Schadowstraße soll bis Ende 2026 ...

