Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Party #597: Spoiler Dominik Hojas und wir brauchen einen Thinktank für den österreichischen KapitalmarktDie Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #597:- ATX am Dienstag etwas fester- Strabag kauft Gebäudetechnik-Firma, Sportradar vertieft Kooperatio- Research zu FACC- weitere Rückkäufe bei Addiko und Zumtobel- Spoiler Dominik Hojas- wir brauchen einen Thinktank für den österreichischen Kapitalmarkt- Anti War Song mit Porr-CFO Klemens Eiter: ...

