Adobe bestätigt Education-Elite-Partner-Status der asknet Solutions AG Adobe bestätigt durch erneute Teilnahme am Adobe-Education-Elite-Program die Expertise der asknet Solutions AG im akademischen Umfeld

asknet Solutions bleibt in Deutschland der einzige autorisierte Reseller der höchsten Partnerstufe "Platinum", der am Education-Elite-Programm teilnimmt

Karlsruhe, 28. Februar 2024 - Die asknet Solutions AG, Deutschlands führendes Unternehmen für akademische Softwarelösungen, ist vom US-amerikanischen Softwareentwickler und -dienstleister Adobe erneut in das Education-Elite-Programm aufgenommen worden. Damit ist asknet, wie im Vorjahr, der einzige Adobe-Platinum-Partner in Deutschland, der am Adobe-Education-Elite-Program teilnimmt. Der Education-Elite-Partner-Status würdigt die Expertise im Bildungssektor sowie die Leistungen von autorisierten Adobe-Resellern, die sich durch besondere Kundenorientierung, technische Kompetenz und die Bereitstellung innovativer Lösungen ausgezeichnet haben.



Christian Herkel, CEO der asknet Solutions AG, erklärt: "Die Bestätigung des Education-Elite-Partner-Status ist ein weiterer Meilenstein in unserer langjährigen und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit Adobe. Sie ist eine Auszeichnung für unser qualitätsorientiertes Handeln, hohes Servicebewusstsein und die Nähe zu unseren Kunden in Forschung und Lehre. Die Education-Elite-Partnerschaft ist auch eine besondere Anerkennung für unser Team, das unsere Kunden von der strategischen Beratung über die Implementierung bis hin zur laufenden Nutzung unterstützt. Die Tatsache, dass wir als einziger deutscher Platinum-Partner im Education-Elite-Programm aufgenommen wurden, sehen wir als Ansporn und Chance, noch mehr serviceorientierte Wachstumschancen für die asknet Solutions AG zu schaffen."



Das Adobe-Education-Elite-Program ist eine Auszeichnung, die Adobe an ausgewählte Reseller vergibt, die eine hohe Expertise im Bildungssektor haben und diese Position weiterausbauen möchten. Als autorisierter Fachhändler im Adobe-Education-Elite-Program hat die asknet Solutions AG Zugang zu exklusiven Schulungen, Veranstaltungen und Marketingaktionen von Adobe und erhält gezielte Unterstützung auf strategischer und operativer Ebene. Ziel des Adobe-Partner-Programms ist es, Adobes Bildungsgeschäft in der EMEA-Region zu entwickeln und auszubauen.



Kontakt



Magda Gajny

investors@asknet.com

https://asknet-solutions.com/



Über asknet Solutions AG

Mit Kundenbeziehungen zu mehr als 80 % aller Hochschulen ist die asknet Solutions AG in Deutschland unangefochtene Marktführerin bei der Entwicklung und dem Betrieb von maßgeschneiderten Software-Beschaffungsportalen für Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und Unternehmen. Über zentrale Intranet-Portale können Mitarbeiter, wissenschaftliche Beschäftigte und Studenten von Bildungseinrichtungen mit entsprechenden Nutzungsrechten Softwareprodukte zu deutlich günstigeren Konditionen als im Stand-Alone-Fall beschaffen und auf ihre Rechner laden. Als Deutschlands führendes Unternehmen für akademische Softwarelösungen bietet die asknet Solutions AG eine breite Palette hochwertiger Softwareanwendungen für den akademischen Bereich: von IBM SPSS bis zur Adobe Creative Cloud. Durch gezielte Partnerschaften mit führenden Softwareherstellern wie Anthology und Class Technologies sowie die kontinuierliche Erweiterung des Portfolios über die reine Softwarebeschaffung hinaus, will die asknet Solutions AG ihre führende Marktposition im europäischen Bildungsmarkt sukzessive ausbauen.



