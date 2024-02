Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Australien ist erneut zurückgegangen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 3,4% sei die Inflation besser als erwartet ausgefallen. Die Australische Notenbank habe nun die Möglichkeit bei einer der nächsten Sitzungen den Leitzins zu senken. Die Aussicht auf niedrigere Leitzinsen habe den Australischen Dollar (AUD) geringfügig belastet. EUR/AUD notiere aktuell bei 1,6620. Wir rechnen mit weiteren Anstiegen bis 1,6820, so Oberbank. (28.02.2024/alc/a/a) ...

