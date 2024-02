Die Rekordrally des DAX setzt sich fort. Am Mittwoch erreichte der Leitindex den fünften Tag in Folge ein neues Allzeithoch. Mit Spannung erwartet werden derweil bereits wichtige Inflationssignale aus den USA und Europa, die am Donnerstag anstehen. Auf Unternehmensseite rücken vor allem Infineon, Mercedes-Benz, Munich Re, Rheinmetall und RWE in den Fokus.

