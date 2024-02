© Foto: Silas Stein/dpa



Das Online-Auktionshaus Ebay hat im abgelaufenen Quartal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz besser abgeschnitten als erwartet. Das soll nun auch den Aktionären zugute kommen!Ebay verzeichnete ein starkes Weihnachtsquartal und gab den Anlegern neue Hoffnung, dass das Unternehmen nach dem massiven Stellenabbau seine Gewinne steigern kann. Wie das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen am späten Dienstag mitteilte, soll die Quartalsdividende um acht Prozent auf 27 Cent pro Aktie erhöht werden. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Ausschüttung von 1,08 US-Dollar, was einer Rendite von 2,4 Prozent auf Basis des letzten Ebay-Schlusskurses von 44,39 US-Dollar entspricht. Die …