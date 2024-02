Hamburg (ots) -



Bei der Berlinale tanzte er kürzlich die Nächte durch, sodass selbst deutliche jüngere Gäste neidisch wurden. Dieter Hallervorden, 88, sagt in der aktuellen GALA, was neben Frühsport sein Jungbrunnen ist. "Durch meine Frau lebe ich länger, als es ursprünglich vorgesehen war. Sie kümmert sich um mich und ist ein Quell der Lebenslust." Der Entertainer ("Honig im Kopf") ist seit 2022 in dritter Ehe mit der Stuntfrau Christiane, 58, verheiratet.



Besonders gern macht das Paar Urlaub: "Die Welt ist so groß, es gibt noch so vieles zu entdecken. "Ich träume von einer Reise nach Neuseeland mit meiner Frau", so Hallervorden, der in der Bretagne die Mini-Insel "Costaérés" besitzt. Dort gibt es allerdings gerade Ärger. Hallervorden zu GALA: "Ein Sturm hat die Insel schwer beschädigt". Und die Versicherung zögere, für die Schäden aufzukommen.



