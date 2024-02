Nachdem die Beyond Meat-Aktie (WKN: A2N7XQ) bereits in den letzten Tagen ordentlich zulegen konnte, schießt das Papier des Fleischersatzherstellers am Mittwochmorgen im europäischen Handel um über +65% in die Höhe. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk von Beyond Meat? Beyond Meat vorgestellt Beyond Meat stellt vegane Fleischersatzprodukte her wie beispielsweise Burger, Würstchen und Fleischbällchen. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus einer Mischung ...

