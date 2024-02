Europameisterschaft in Deutschland und Olympische Spiele in Frankreich - Wird Europa 2024 vom Sport beflügelt und lässt das neue Hoffnung in der aktuell eher schwierigen Zeit aufkeimen und die Wirtschaft ankurbeln? Es wäre zumindest nicht das erste Mal dass ein Sport-Event auch konjunkturell für Furore sorgt. Welche Auswirkungen das auf die Märkte hat und welche Möglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate auftun, erfahren Sie und diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.