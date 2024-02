Das hätte auch schief gehen können. Der Sportartikel-Hersteller Puma hatte seine endgültigen Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr vorgelegt und dabei fast schon erwartungsgemäß einen eher zurückhaltenden Ausblick gegeben. Mit der Folge, dass die Aktie kurzzeitig in die Knie ging. Am Ende setzte allerdings wieder eine spürbare Erholung ein und auf Intraday-Basis am Dienstag konnte der Wert sogar kurzzeitig das an dieser Stelle schon erwähnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...