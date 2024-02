ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen im Februar unterschiedlich entwickelt. Während das Konsumklima leicht stieg, fiel das Unternehmensvertrauen. Die Verbraucherstimmung verbesserte sich um 0,6 Punkte auf 97,0 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Rom mitteilte. Die Markterwartungen wurden getroffen. Das Geschäftsklima trübte sich hingegen um 2,1 Punkte auf 95,8 Zähler ein.

Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe sank um 0,8 Zähler auf 87,3 Punkte. Analysten hatten mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Am Bau, unter Dienstleistern und im Einzelhandel trübte sich die Stimmung ebenfalls ein./bgf/jsl/mis