Im neuen Recycling-Projekt "DiLiRec" entwickeln und vergleichen Forscher aus neun Einrichtungen und Unternehmen erstmals Verfahren zur Wiedergewinnung von Lithiumeisenphosphat (LFP). Koordinator des Vorhabens ist die in Nordhausen ansässige EAS Batteries GmbH. Der Forschungsverbund "DiLiRec" will sich in den kommenden drei Jahren vor allem auf die Batteriezellsortierung und -demontage sowie die Entschichtung der Elektroden konzentrieren, um ein effizientes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...