Die Aktie von Delivery Hero sackt am Mittwoch im MDAX ab. Enttäuschende Zahlen des Konkurrenten Just Eat Takeaway belasten den Kurs.Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway steckt weiter tief in den roten Zahlen und hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Beim Verkauf von Grubhub wurde ebenfalls keine Einigung erzielt. Laut Bernstein sei auch die Prognose "verwirrend und schwach".Die Aktie von Just ...

Den vollständigen Artikel lesen ...