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WKN: 798188 | ISIN: BE0003734481 | Ticker-Symbol: WPK
Frankfurt
27.02.24
08:05 Uhr
36,400 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
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