iShares bietet das Engagement in breitgesicherte US-Dollar-Anleihen mit Währungssicherung sowie in hypothekenbesicherte US-Anleihen.27. Februar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged bietet Anleger*innen Zugang zum breit diversifizierten Markt für hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die ...

